Определился президент Чехии

Действующий президент Чехии Милош Земан переизбран на второй срок по итогам второго тура президентских выборов. Об этом сообщает Радио Чехии.



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Его соперник, экс-председатель Академии наук, Иржи Драгош признал свое поражение.

По итогам подсчета 99% голосов Земан лидирует с 51,53% голосов. Земан потерпел поражение всего в четырех регионах из 14, Драгош выиграл в Праге. Явка избирателей превысила 65%.

Как сообщала "Правда.Ру" Земан призвал положить конец европейским экономическим санкциям против России, а Москве посоветовал отменить контрсанкции. В интервью словацкому телеканалу Tablet он заявил, что ограничения только укрепили позиции российского руководства, в отличии от ожиданий инициаторов.