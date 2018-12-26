Экс-президент Польши признал свою вину в плохих отношениях с РФ

Бывший президент Польши Лех Валенса винит себя за то, что не наладил отношения с Российской Федерацией в те времена, когда занимал пост главы европейского государства.
Так, по словам Леха Валенсы, у него были на то все шансы. Экс-глава Польши признался, что состоял в неплохих отношениях с тогдашним президентом России Борисом Ельциным. По мнению Валенсы, Борис Ельцин являлся "открытым человеком".
В том, что сегодня отношения Москвы и Варшавы оставляют желать лучшего, Лех Валенса не стесняется винить себя. Он заявил, что решил добиться желаемого — улучшения отношения России и с Польшей — на свой второй срок. Но судьба, напомним, сложилась иначе — Лех Валенса свои вторые президентские выборы проиграл и сложил полномочия главы государства. Не стоило быть тогда настолько уверенным в своих силах, и, как следствие, победе на выборах, сетует он.
Лех Валенса занимал пост президента Польши с 1990 по 1995 годы. Примечательно, что несмотря на все свое желание видеть отношения Москвы и Варшавы дружественными и крепкими, Валенса активно критикует действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. Так, по поводу вхождения Крымского полуострова в состав России он сказал следующее: "Путина нужно судить в Гааге".
Отметим, что на территории современной Польши антироссийские риторика и пропаганда сильны как никогда. Так, например, Варшава просит Североатлантический альянс и Соединенные Штаты Америки разместить на территории страны дополнительные военные базы. Все из-за пресловутой "российской агрессии", которую так боится Польша и добрая половина прочих европейских государств.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент граничащей с Польшей Белоруссией Александр Лукашенко резко раскритиковал желание польских властей разместить на своей территории военные базы США и НАТО. Так, пригрозил Лукашенко, Россия и Белоруссия в таком случае обязательно "разместят что-нибудь в ответ".
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