Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Экс-президент Польши признал свою вину в плохих отношениях с РФ

Мир » Европа » Евросоюз

Бывший президент Польши Лех Валенса винит себя за то, что не наладил отношения с Российской Федерацией в те времена, когда занимал пост главы европейского государства.

Экс-президент Польши признал свою вину в плохих отношениях с РФ. 396425.jpeg

Так, по словам Леха Валенсы, у него были на то все шансы. Экс-глава Польши признался, что состоял в неплохих отношениях с тогдашним президентом России Борисом Ельциным. По мнению Валенсы, Борис Ельцин являлся "открытым человеком".

В том, что сегодня отношения Москвы и Варшавы оставляют желать лучшего, Лех Валенса не стесняется винить себя. Он заявил, что решил добиться желаемого — улучшения отношения России и с Польшей — на свой второй срок. Но судьба, напомним, сложилась иначе — Лех Валенса свои вторые президентские выборы проиграл и сложил полномочия главы государства. Не стоило быть тогда настолько уверенным в своих силах, и, как следствие, победе на выборах, сетует он.

Лех Валенса занимал пост президента Польши с 1990 по 1995 годы. Примечательно, что несмотря на все свое желание видеть отношения Москвы и Варшавы дружественными и крепкими, Валенса активно критикует действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. Так, по поводу вхождения Крымского полуострова в состав России он сказал следующее: "Путина нужно судить в Гааге".

Отметим, что на территории современной Польши антироссийские риторика и пропаганда сильны как никогда. Так, например, Варшава просит Североатлантический альянс и Соединенные Штаты Америки разместить на территории страны дополнительные военные базы. Все из-за пресловутой "российской агрессии", которую так боится Польша и добрая половина прочих европейских государств.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент граничащей с Польшей Белоруссией Александр Лукашенко резко раскритиковал желание польских властей разместить на своей территории военные базы США и НАТО. Так, пригрозил Лукашенко, Россия и Белоруссия в таком случае обязательно "разместят что-нибудь в ответ".

Читайте также:

Польская власть: Враг номер один — Россия.

 

Ким Чен Ын начал распродавать золотой запас страны Ким Чен Ын начал распродавать золотой запас страны

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы США НАТО запад Путин Ельцин Европа Россия Польша
Обсудить
Актуальная аналитика
Туризм
Ротенбург-на-Таубере, или Путешествие в Рождество
Интересное и полезное
Как подготовить дом к появлению щенка
Цветы и растения
Как правильно поливать розы
Новости Все >
Экс-президент Польши признал свою вину в плохих отношениях с РФ
Глава ЦИК: урна для голосования останется ящиком
Татулова: Москве нужна эффективная служба по защите бизнеса
Правозащитники раскритиковали власти РФ за бездействие на Украине
Банкам дали право контролировать расходы на рекламу новостроек﻿
Зелинский будет баллотироваться в президенты Украины
Россияне предпочитают Турцию и Болгарию для покупки жилья за рубежом
Россиянам приготовили новую пенсионную реформу на 2020 год
Правила наследования в России изменят ради защиты пенсионеров
Россия планирует рассылать по странам своих гастрономических послов
Читательский топ
Ученые: в Антарктиде есть вулкан опаснее Йеллоустоунского
В правительстве РФ заявили об "иждивенческой модели поведения" Лукашенко
Россия гарантирует транзит газа в Европу. И чем же?
Американские ЧВК в Сирии можно бомбить - эксперт
The National Interest: Запад повторяет ошибки 1914 года
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Отдых
Почему корпоративы заканчиваются стыдом, разводами и тюрьмой

Корпоративы россияне проводят так, что после них становится стыдно, больно и даже страшно. Вот примеры историй, закончившихся разводом, драками и даже тюрьмой.

Почему корпоративы заканчиваются стыдом, разводами и тюрьмой
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Власть
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Военные новости
Самый известный немецкий танк "Тигр" имел один огромный недостаток
Военные новости
"Маузер": история, достоинства и недостатки
Власть
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину

Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.

Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
На Украине запрещают Новый год и Деда Мороза-"агрессора"
Новости Украины
На Украине запрещают Новый год и Деда Мороза-"агрессора"
Бывший СССР
В Эстонии признали преступлением негативное отношение к государству
Экономика
Власть предупредила: 2019 год будет тяжелым для народа
Военные новости
"Маузер": история, достоинства и недостатки

С-96, более известный как пистолет Маузера, — ﻿один из самых известных представителей огнестрельного оружия, не только оставивший яркий след в поп-культуре, но и принесший создателю коммерческий успех.

"Маузер": история, достоинства и недостатки
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Власть
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Новости Украины
Петра Порошенко "поймали" за ужином в элитном ресторане Киева
Стихии
В Хабаровском крае метеорит разрушил сопку и заблокировал реку
Соломон Соловьев Небесные светила, создавшие компьютер - Гороскоп дня Соломон Соловьев Инна Шейхатович "Проклятые". О новом хорроре рассказывает режиссер Инна Шейхатович Айдын Мехтиев Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению Айдын Мехтиев
Комментарии
Япония рассекретила переговоры с США об отдаче Курил
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Россиян предложили наказывать за недоносительство о "колумбайнах" и экстремизме
Россиян предложили наказывать за недоносительство о "колумбайнах" и экстремизме
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Налоговики начали охоту на самозанятых и фрилансеров
Налоговики начали охоту на самозанятых и фрилансеров
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
СМИ: народ "проснулся" и начал требовать от власти уважения
Россиянам приготовили новую пенсионную реформу на 2020 год
Россиянам приготовили новую пенсионную реформу на 2020 год
Россия гарантирует транзит газа в Европу. И чем же?
Россия гарантирует транзит газа в Европу. И чем же?
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Эксперт портала "ВПК" предложил затопить ЕС и США поворотом Гольфстрима
Трамп & Федрезерв: чем конфликт грозит России
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
История и современность Все >
Почему мы любим Россию "странною любовью"
Почему мы любим Россию "странною любовью"
Кто и когда изобрел бумагу?
Кто и когда изобрел бумагу?
Эксперт портала "ВПК" предложил затопить ЕС и США поворотом Гольфстрима
Эксперт портала "ВПК" предложил затопить ЕС и США поворотом Гольфстрима
Британия считает, что конфликт с Россией в Европе весьма вероятен
Британия считает, что конфликт с Россией в Европе весьма вероятен
Боевые роботы могут привести к началу Третьей мировой войны
Боевые роботы могут привести к началу Третьей мировой войны
История с Т-34: как немцы рано праздновать победу начали
История с Т-34: как немцы рано праздновать победу начали
Война в Афганистане может быть приватизирована
Война в Афганистане может быть приватизирована
Битва на Липице: одно за самых жестоких сражений Древней Руси
Битва на Липице: одно за самых жестоких сражений Древней Руси
Загадочная история: готовил ли Врангель переворот в Болгарии?
Загадочная история: готовил ли Врангель переворот в Болгарии?
Наталья Поклонская поздравила россиян как императрица
Наталья Поклонская поздравила россиян как императрица
Россия готова воевать за "свою" Белоруссию
Россия готова воевать за "свою" Белоруссию
Женское Все >
Вазоны для цветов своими руками, для сада
Вазоны для цветов своими руками, для сада
Двенадцать лучших многолетников в вашем саду
Двенадцать лучших многолетников в вашем саду
Киви из семян: секреты выращивания на подоконнике
Киви из семян: секреты выращивания на подоконнике
Как вырастить гортензию
Как вырастить гортензию
Едим разную квашеную капусту: десять рецептов
Едим разную квашеную капусту: десять рецептов
Минздрав: продажа табака будет запрещена к 2050 году
Минздрав: продажа табака будет запрещена к 2050 году
Американские исследователи рассказали, почему вредно спасть на животе
Американские исследователи рассказали, почему вредно спасть на животе
Россияне сознательно выбирают контрафакт, совершая онлайн-покупки
Россияне сознательно выбирают контрафакт, совершая онлайн-покупки
Зачем покупать гримерное зеркало домой?
Зачем покупать гримерное зеркало домой?
Диабет влияет на импотенцию
Диабет влияет на импотенцию
Интерес городских жителей России к фастфуду увеличился в два раза
Интерес городских жителей России к фастфуду увеличился в два раза
Невероятные факты о сексе, которых вы можете не знать
Невероятные факты о сексе, которых вы можете не знать
Устройство Nightwatch убережет эпилептиков от смерти
Устройство Nightwatch убережет эпилептиков от смерти
Минздрав: к 2024 году ежегодная диспансеризация охватит 102 млн человек
Минздрав: к 2024 году ежегодная диспансеризация охватит 102 млн человек
Мужское Все >
Активный образ ловли
Активный образ ловли
Скоро появится вакцина от аллергии на кошек
Скоро появится вакцина от аллергии на кошек
Праздник к нам приходит. Украшаем жилье в преддверии Нового Года
Праздник к нам приходит. Украшаем жилье в преддверии Нового Года
Как правильно выбрать живую елку
Как правильно выбрать живую елку
Ванная в стиле прованс
Ванная в стиле прованс
Как организовать шкаф-купе внутри
Как организовать шкаф-купе внутри
Новогодний дизайн: как правильно выбрать свечи
Новогодний дизайн: как правильно выбрать свечи
Программа тренировок с гирями
Программа тренировок с гирями
Протеиновые коктейли по рецепту Арнольда Шварценеггера
Протеиновые коктейли по рецепту Арнольда Шварценеггера
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Святые рулевые — покровители моряков
Святые рулевые — покровители моряков
Рождество Христово: два календаря, одна дата
Рождество Христово: два календаря, одна дата
Модный питомец: свинка размером с чашку
Модный питомец: свинка размером с чашку
В России разрабатывается вакцина от аллергии на кошек
В России разрабатывается вакцина от аллергии на кошек
Делаем домик для собаки своими руками
Делаем домик для собаки своими руками
Домашние любимцы: кого подарить ребенку
Домашние любимцы: кого подарить ребенку
Почему линяет кошка
Почему линяет кошка
Разработчики Google создали мобильное приложение для ВИЧ-инфицированных
Разработчики Google создали мобильное приложение для ВИЧ-инфицированных
Природные вредители: виды, захватывающие экосистемы
Природные вредители: виды, захватывающие экосистемы
Каким будет 2019 год для россиян
Каким будет 2019 год для россиян
Автолавки и киоски вернутся на улицы российских городов
Автолавки и киоски вернутся на улицы российских городов
Куда делась шерсть у человека?
Куда делась шерсть у человека?
Является ли подделкой Туринская плащаница? Что говорят наука и церковь
Является ли подделкой Туринская плащаница? Что говорят наука и церковь
Каким будет рубль перед Новым годом
Каким будет рубль перед Новым годом
Кто был 13-м апостолом Христа
Кто был 13-м апостолом Христа
Дальний Восток
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии

Стал ли Китай лидером в своем регионе - Юго-Восточной Азии? Что мешает его продвижению в мире? На эти и многие другие вопросы "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" ответил руководитель Школы востоковедения, президент Федерации шаолиньских боевых искусств НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Новости Белоруссии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Ближний Восток
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"
Евросоюз
В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
Бывший СССР
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
2018 год Дональда Трампа: триумфу места нет
Северная Америка
2018 год Дональда Трампа: триумфу места нет
Украина и Россия соревнуются в пенсионной реформе
Новости Украины
Украина и Россия соревнуются в пенсионной реформе
Американцы давно живут в "матрице" и тянут за собой весь мир
США и Канада. Новости и аналитика
Американцы давно живут в "матрице" и тянут за собой весь мир
В паспортах граждан Германии появится "разнообразный" пол
Евросоюз
В паспортах граждан Германии появится "разнообразный" пол
Речь Си Цзиньпина о мощи Китая разочаровала инвесторов
Дальний Восток
Речь Си Цзиньпина о мощи Китая разочаровала инвесторов
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ