Эммануэль Макрон заявил о необходимости реформировать Евросоюз

Выход Великобритании из Евросоюза диктует необходимость кардинальных и смелых реформ международного клуба.

Так, во всяком случае, считает действующий президент Франции Эммануэль Макрон. Так, по его словам, Соединенное Королевство продемонстрировало Европе и всему миру, что в Евросоюзе все далеко не идеально. Эммануэль Макрон, выступая на саммите перед главами других европейских государств, заявил, что сегодняшний день диктует перед руководством Евросоюза необходимость решительных реформ. И заняться ими, подчеркнул французский президент, необходимо немедленно.

Напомним, что на пост президента Франции Эммануэль Макрон вступил в мае 2017 года. Макрон, что любопытно, является сторонником интеграции и сближения европейских государств. Также действующий президент Франции открыто выступает за сближение Европы с Соединенными Штатами Америки и активно выступает против расистских и ксенофобских взглядов.

В последнее время Европу, отметим, терзают конфликты интересов и серьезные споры. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Европа в буквальном смысле раскололась на два лагеря. Одни страны выступили в поддержку либеральной и свободолюбивой Франции, а другие же встали на сторону консервативной и гордой Венгрии.

Фото: Википедия

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