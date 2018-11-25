Эммануэль Макрон заявил о необходимости реформировать Евросоюз

Выход Великобритании из Евросоюза диктует необходимость кардинальных и смелых реформ международного клуба.
Так, во всяком случае, считает действующий президент Франции Эммануэль Макрон. Так, по его словам, Соединенное Королевство продемонстрировало Европе и всему миру, что в Евросоюзе все далеко не идеально. Эммануэль Макрон, выступая на саммите перед главами других европейских государств, заявил, что сегодняшний день диктует перед руководством Евросоюза необходимость решительных реформ. И заняться ими, подчеркнул французский президент, необходимо немедленно.
Напомним, что на пост президента Франции Эммануэль Макрон вступил в мае 2017 года. Макрон, что любопытно, является сторонником интеграции и сближения европейских государств. Также действующий президент Франции открыто выступает за сближение Европы с Соединенными Штатами Америки и активно выступает против расистских и ксенофобских взглядов.
В последнее время Европу, отметим, терзают конфликты интересов и серьезные споры. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Европа в буквальном смысле раскололась на два лагеря. Одни страны выступили в поддержку либеральной и свободолюбивой Франции, а другие же встали на сторону консервативной и гордой Венгрии.
Фото: Википедия
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