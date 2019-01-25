Елизавета II призвала правительство Великобритании к диалогу

25 января Королева Елизавета II призвала поданных уважать чужое мнение и начать совместный диалог по поводу выхода Великобритании из Евросоюза. По мнению Елизаветы II, сторонникам и противникам Brexit необходимо найти "точки соприкосновения".
"Новые противоречия заставляют нас взаимодействовать. И никакого секрета я не открою, если скажу, что залог успешных переговоров — это хорошее общение и взаимное уважение. Сторонам необходимо объединить усилия, чтобы прийти к совместному решению", — отметила Елизавета II.
Британские СМИ подчеркивают, что вмешательство королевы в Brexit — беспрецедентное событие. Так как почти за 70 лет своего пребывания на престоле Елизавета никогда не вмешивалась в политические вопросы государства.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о голосовании английского парламента, который проголосовал против выхода Великобритании из ЕС. Против предложенного правительством плана Brexit высказались 432 депутата.
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