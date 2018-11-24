В Великобритании призвали не забывать о "злобном" СССР

Коммунизм принес Европе и миру не меньше зла, чем фашизм. Но если о преступлениях последнего мировая общественность помнит, то к коммунизму она относится, к сожалению, лояльнее.

Об этом пишет британское издание The Times.

Так, указывает автор материала, Дом террора в Будапеште — редкий пример музея, в котором уделяется внимание разрушительным действиям как фашизма, так и коммунизма. Британский журналист просит читателей The Times не забывать тиранию Иосифа Сталина и делится мнением, что он ничем не лучше лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

Автор материала в британском издании сетует, что фашистских преступников, в отличии от советских, мир наказал. Тех фашистов, кого не казнили и не посадили в тюрьму, указывает журналист, лишили права занимать те или иные должности. Но, удивляется работник британских средств массовой информации, тысячи бывших служителей коммунизма в целом ряде стран до сих пор остаются при власти несмотря на "кровь на их руках".

Британский журналист в своей статье для The Times резюмировал, что необходимо создавать как можно больше музеев, образовательных и культурных учреждений, которые будут рассказывать миру о преступлениях коммунизма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что страны Прибалтики вновь заговорили о необходимости взыскать с Российской Федерации выплаты компенсаций за "бесчинства", которые Советский Союз якобы творил с Латвией, Литвой и Эстонией.

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