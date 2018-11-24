В Великобритании считают РФ большей угрозой, чем ИГ* и Аль-Каида*

Начальник Генерального штаба вооружённых сил Великобритании Марк Карлтон-Смит призвал британское правительство сосредоточиться на угрозе, исходящей от Российской Федерации.

Об этом сообщает британское издание The Daily Telegrath.

Так, по мнению Марка Карлтон-Смита, Россия представляет собой большую угрозу, нежели ИГИЛ* и Аль-Каида*. Североатлантическому альянсу, убежден глава Генштаба ВС Соединенного Королевства, необходимо консолидировать свои усилия в противостоянии российской агрессии.

Марк Карлтон-Смит заявил, что Россия может, хочет и будет применять свою военную силу для отстаивания собственных национальных интересов. Странам-участницам НАТО, уверен Карлтон-Смит, необходимо постоянно быть бдительными. Российская Федерация, отметил он, ошибок не прощает и готова в любой момент воспользоваться брешью или же слабостью в обороне противника.

Теперь, резюмировал Марк Карлтон-Смит, после победы над мировым терроризмом, Великобритания будет внимательно следить за действиями "агрессивной" Российской Федерации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Великобритания выделила в этом году Украине 11 миллионов евро на защиту от иностранной агрессии. Под этим агрессором Лондон, разумеется, понимает Россию. Великобритании, уверены политологи, выгодна война Украины на Донбассе.

ИГИЛ* - запрещенная и признанная экстремисткой на территории Российской Федерации организация;

Аль-Каида* - запрещенная и признанная экстремисткой на территории Российской Федерации организация.

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