Глава Совета Европы резко потребовал от России уплаты взноса

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд возмущен тем, что Россия не платит взносы в бюджет Совета. Генсек назвал это "совершенно неприемлемым", сообщает РИА Новости.

"Если вы хотите, чтобы я сказал о Российской Федерации, я вот что скажу, что совершенно неприемлемо то, что делает Российская Федерации и не платит свои взносы в бюджет", — заявил Ягланд, отвечая в ПАСЕ на вопросы парламентариев, которые касались России.

"Я уже об этом четко заявлял и в комитете министров я об этом говорил, я сказал об этом министру Лаврову, что это обязательство в рамках конвенции, и в рамках международного права", — сказал генсек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Москва урежет выплаты в Совет Европы в связи с тем. Что Россия не принимает участия в заседаниях ПАСЕ. В СЕ платится единая сумма, которая позже распределяется по различным органам объединения.

Россия намерена посчитать. Сколько из этой суммы приходится на ПАСЕ и настолько урезать выплаты, сообщают "Известия".

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