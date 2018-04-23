Гендиректор ОЗХО: "вещество из Солсбери" могли сделать где угодно

Российские пранкеры Лексус и Вован в разговоре с главой Организации по запрещению химического оружия Ахметом Узюмджю выяснили, что вещество, которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, могло быть изготовлено в любой стране.

Узюмджю стал жертвой розыгрыша российских пранкеров Алексея Столярова и Владимира Кузнецова (Лексус и Вован).

Они представились "премьер-министром Польши", и задали вопрос о происхождении вещества. Дипломат признал, что изготовить яд могла любая страна с надлежащим уровнем специалистов.

По словам Узюмджю, это могло произойти "абсолютно, в любой стране, где есть химические эксперты, потому что вещество, которое использовалось, как мне заявили наши эксперты, в общем доступе. В этом и проблема в отношении этого токсичного химического вещества: материал для производства этого вещества доступен без всяких препятствий. Тем не менее, нужны высококвалифицированные специалисты и хорошего уровня лаборатория".

"Правда.Ру" ранее сообщала, что организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) приступила к анализу вещества, которым был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь. На фоне призыва Великобритании и Польши ко всем партнерам в ЕС выслать российских дипломатов. Будет ли эта организация беспристрастной или уступит давлению и мы получим в ее лице МОК 2.0?

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