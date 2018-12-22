Греция и Болгария призвали Евросоюз определиться с миграционной политикой

Премьер Греции Алексис Ципрас и действующий президент Болгарии Бойко Борисов обратились к Европейскому союзу с требованием определиться с миграционной политикой.

Алексис Ципрас и Бойко Борисов возлагают большие надежды на Румынию, которая в следующем году будет впервые в своей истории председательствовать в Евросоюзе. Сегодня в Белграде, столице Сербии, прошла встреча сербской стороны с представителями Румынии, Греции и Болгарии. Большое внимание участники встречи уделили миграционному вопросу, что в последние годы в Европе стоит крайне остро.

Неудивительно, что больше всего миграционным вопросом обеспокоены именно Румыния, Греция, Болгария и Сербия. Страны Восточной Европы — это первые страны, куда попадают беженцы. Затем они стремятся попасть в другие, более богатые и гостеприимные страны Европы — Германию или Францию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что прогрессивная Франция, чуть ли не активнее всех в Европе принимавшая беженцев, внезапно воспротивилась этому. Подавляющее большинство граждан страны выступили против этого. Так, 52 % французов считают, что в их стране слишком много приезжих.

Также "Правда.Ру" писала о том, что немецкий канцлер Ангела Меркель попросила болгарского президента Бойко Борисова приютить у себя в стране некоторую часть мигрантов. В Германии, посетовала Меркель, их слишком много. Борисов, что примечательно, ей в этой просьбе отказал.

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