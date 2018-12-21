СМИ Германии: санкции не действуют - нужно понять, чего мы хотим от России

С момента введения экономических санкций против Российской Федерации прошло уже 4 года. Сегодня немецкие СМИ открыто заявляют об их бесполезности. Россия продолжает ранее установленный курс, а положение дел на Украине только усугубляется. Помимо этого, Россия активно налаживает партнерские отношения с новыми странами и укрепляет сотрудничество с Китайской Республикой. В связи с этим, Европейский союз находится в удручающем положении. С одной стороны - нужно усиливать давление, чтобы добиться ранее заложенных целей. Но с другой, Евросоюз нуждается в укреплении отношений с РФ.

На последнем саммите Евросоюза были продлены экономические санкции против России, и это неудивительно, поскольку главным условием для снятия санкций является выполнение Минских соглашений. Стоит отметить, что соглашения о мирном урегулировании конфликта на Донбассе были заключены еще в 2015, и на данный момент ситуация только обострилась.

Далеко не все страны Евросоюза открыто выступают за продление санкций. К примеру, Венгрия, Греция и Италия все чаще заявляют о необходимости смягчить или вовсе отменить экономические ограничения, так как они наносят вред не только России, но и всему ЕС. Некоторые страны даже намекают, что могут использовать свое право вето при следующем голосовании. Однако для этого время еще не настало, особенно в условиях обострения отношений между Россией и Украиной из-за Керченского кризиса.

По мнению СМИ Германии, европейский бизнес начинает усиленно давить на политические элиты из-за понесенных убытков за последние 4 года. Представители частного сектора открыто заявляют, что введением санкций Европа в большей степени насолила себе, нежели РФ. Российские граждане относятся к санкциям наоборот. Для них это неизбежное решение, которое они не могут изменить.

Для ЕС настал сложный момент, когда ему нужно определить, как вести себя с Россией. Либо продолжать насаждать свои интересы и делать санкции более жесткими, либо отменять ограничения и восстанавливать потерянные связи.

Все немецкие СМИ открыто говорят о том, что в ближайшее время изменений в политике ЕС ждать не приходиться. Так как здесь присутствуют интересы еще одной стороны - США.

Напомним, "Правда.Ру" уже публиковала аналитический материал об интересах России в Европейском союзе, шпионских скандалах и рычагах влияния.

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