Германский министр попросил США не выходить из "ракетного" договора с Россией

Берлин не хочет, чтобы США покинули договор РМСД, потому что, в таком случае, Европа рискует стать площадкой для дебатов о ядерном оружии. Такое мнение высказал глава Министества иностранных дел Хайко Маас на заседании в Бундестаге.

Эту реплику спровоцировал президент США Дональд Трамп, недавно пригрозивший выйти из договора о ракетах малой и средней дальности из-за несоблюдений Россией ряда правил договора. Более того, Трамп заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные страны не одумаются, и только потом можно будет вести речь о сокращении вооружений. Под "остальными", пояснил Трамп, подразумеваются Россия и Китай. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ждёт объяснения от американской стороны таким заявлениям, а также предупредил, что разрыв договора заставит Москву принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров добавил, что всё, что бы ни сделали США в этой сфере, вынудит Россию противодействовать.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о высказывании Бэйли Хатчинсона, представителя США в НАТО, о том, что его стране необходимо умерить гордыню, дабы не развязать Третью мировую войну. Также мы сообщали, что обеспокоен перспективой выхода США из договора и Евросоюз: в нём тоже высказывались просьбы к США прекратить подобную риторику.

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