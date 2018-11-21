Берлин не хочет, чтобы США покинули договор РМСД, потому что, в таком случае, Европа рискует стать площадкой для дебатов о ядерном оружии. Такое мнение высказал глава Министества иностранных дел Хайко Маас на заседании в Бундестаге.
Эту реплику спровоцировал президент США Дональд Трамп, недавно пригрозивший выйти из договора о ракетах малой и средней дальности из-за несоблюдений Россией ряда правил договора. Более того, Трамп заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные страны не одумаются, и только потом можно будет вести речь о сокращении вооружений. Под "остальными", пояснил Трамп, подразумеваются Россия и Китай. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ждёт объяснения от американской стороны таким заявлениям, а также предупредил, что разрыв договора заставит Москву принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров добавил, что всё, что бы ни сделали США в этой сфере, вынудит Россию противодействовать.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о высказывании Бэйли Хатчинсона, представителя США в НАТО, о том, что его стране необходимо умерить гордыню, дабы не развязать Третью мировую войну. Также мы сообщали, что обеспокоен перспективой выхода США из договора и Евросоюз: в нём тоже высказывались просьбы к США прекратить подобную риторику.
Читайте также:
Выход из ДРСМД: кому выгодно и будет ли война?
Прогноз: российские ракеты "Калибр" предотвратят ядерную войну
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Мужчины в России страшные, девушки не знают английского, а перелеты на самолетах долгие. Вот далеко не весь список претензий хоккеиста из Канады.
Мужчины в России страшные, девушки не знают английского, а перелеты на самолетах долгие. Вот далеко не весь список претензий хоккеиста из Канады.
В случае неуплаты депутат Госдумы Сергей Вострецов предлагает штрафовать граждан. Его возмутило, что неработающие граждане пользуются соцуслугами государства.
Украина отмечает 5-ти летие начала Майдана. Разочарование в народе огромное. Совсем ни к чему было рвать отношения с Россией, считает политолог Олег Соскин.