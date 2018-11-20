По мнению журнала Eurasisches Mаgazin, в России женщины отличаются от мужчин тем, что ведут более здоровый образ жизни, обладают силой духа и целеустремлённостью. Это позволяет автором журнала предположить, что именно женщины являются "сильным полом" в России.
Мнения относительно плюсов и минусов данных обстоятельств у авторов журнала разошлись, несомненно, по их мнению, одно — женщины в России вынуждены быть сильными, потому что условия жизни сложны.
В противовес женщинам, считают в издании, русские мужчины часто падают духом, из-за чего пьют и курят, тогда как женщины ведут здоровый образ жизни — это помогает им оставаться сильными в борьбе за свой успех. Также немецкий журнал утверждает, что женщинам в России всегда удавалось совмещать работу и быт. Их выделяет то, что они отстаивают семейные ценности, соблюдают традиции, борются за свои права и ставят интересы семьи превыше всего.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о статье шведской журналистки, в которой автор размышляет на тему русских мужчин — они, приходит она к выводу, "сломаны" трагической историей России в 20 веке и по этой причине слабы и безвольны.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Общественность и СМИ восприняли заявление Путина как готовность Путина отдать Японии Курильские острова. Потеряет ли Россия Курилы, недавно забрав свой Крым?
Общественность и СМИ восприняли заявление Путина как готовность Путина отдать Японии Курильские острова. Потеряет ли Россия Курилы, недавно забрав свой Крым?
Проект повышения налогов на все, на фоне пенсионной реформы и взлета цен уже назван народом "возвращением гайдаровщины" и "шоковой терапией 2.0".
Возникновению проблемы "спорных" с японцами территорий Южных Курил мы обязаны "волюнтаризму" Хрущева и Горбачева. На очереди волюнтаризм Владимира Путина?