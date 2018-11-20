Немецкий журнал назвал российских женщин "сильным полом"

По мнению журнала Eurasisches Mаgazin, в России женщины отличаются от мужчин тем, что ведут более здоровый образ жизни, обладают силой духа и целеустремлённостью. Это позволяет автором журнала предположить, что именно женщины являются "сильным полом" в России.

Мнения относительно плюсов и минусов данных обстоятельств у авторов журнала разошлись, несомненно, по их мнению, одно — женщины в России вынуждены быть сильными, потому что условия жизни сложны.

В противовес женщинам, считают в издании, русские мужчины часто падают духом, из-за чего пьют и курят, тогда как женщины ведут здоровый образ жизни — это помогает им оставаться сильными в борьбе за свой успех. Также немецкий журнал утверждает, что женщинам в России всегда удавалось совмещать работу и быт. Их выделяет то, что они отстаивают семейные ценности, соблюдают традиции, борются за свои права и ставят интересы семьи превыше всего.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о статье шведской журналистки, в которой автор размышляет на тему русских мужчин — они, приходит она к выводу, "сломаны" трагической историей России в 20 веке и по этой причине слабы и безвольны.