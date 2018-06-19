Италия определилась, когда скажет "нет" антироссийским санкциям

Итальянское правительство скажет "нет" продлению санкций, введенных Евросоюзом в отношении Российской Федерации, заявила заместитель министра экономики Лаура Кастелли в кулуарах VI Евразийского семинара.

В Риме 15-16 июня прошел VI Евразийский семинар который дал возможность оценить состояние торговых отношений между Италией и Россией, между Италией и Евразийским экономическим союзом, пишет портал ilsole24ore. В правительственной коалиции, сказала Кастелли корреспонденту издания, "есть воля к преодолению санкций против России". "Премьер Конте уже сказал, что он пойдет в этом направлении", — добавила она.

Если поставки итальянской продукции и услуг в Россию в первом квартале 2018 уменьшились на 1,1%, то по линии ЕАЭС они увеличиваются быстрыми темпами, говорится в итоговом документе семинара. Так Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия за этот же период импортировали из Италии товаров более чем на 2 млрд. евро, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (9,1 миллиарда в 2017 году). 2017 год закончился ростом торговли Италии с ЕАЭС по всем позициям, в том числе по росту числа сделок на 7% и экспорту ( 15%). Отметим, что торговля была с профицитом для ЕАЭС. Экспорт товаров и услуг в Италию составил около 22,9 млрд. евро.

"Итальянские компании, пояснил президент Ассоциации Conoscere Eurasia и банка Intesa, Антонио Фаллико — укрепляют свое присутствие не только в России, где прагматизм бизнеса продолжает сталкиваться с трудностями, пришедшими от геополитики, но также и на других рынках ЕАЭС". "Евразия играет ключевую роль в отношениях между Востоком и Западом на глобальной геополитической шахматной доске, об этом говорят недавние тарифные соглашения Евразийского экономического союза с Китаем и Ираном (созданы зоны свободной торговли — Ред.), Италия не может не участвовать в этой игре", — заметил Фаллико.

Как пишет ilsole24ore, страны ЕАЭС закупают в Италии основном машины и оборудование, текстиль и химические продукты, в то время как продают в Италию минеральные удобрения, металлы и нефтепродукты ."Наши компании и до санкций всегда хорошо сотрудничали с российскими, потому что есть еще и крепкие культурные связи", — сказала Личия Маттиоли, вице-президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria).

"Выбор санкций носит политический характер, и нас (бизнес) это не касается, напротив, мы должны стремиться к росту диалога, потому что, когда движутся товары, армии стоят", — продолжила Маттиоли, указав, что наибольшие связи с Россией и ЕАЭС имеют компании Barilla, Cremonini, а также Eni, Saipem Impregilo и Leonardo.

"Италия — наш главный европейский партнер", — подчеркнул посол Российской Федерации в Италии Сергей Разов. "С приходом нового правительства Италии открывается очень важный этап. Надеюсь, что это сотрудничество может успешно развиваться. У нас есть много далеко идущих трансграничных проектов: новая политическая конъюнктура, которая сложилась в Италии, теперь может помочь в их развитии. Мы рассчитываем, что Рим сыграет роль моста между ЕС и Россией ", — цитирует посла портал ilsole24ore.

Напомним, что 28-29 июня состоится саммит ЕС, на котором должно быть принято политическое решение о продлении экономических санкций против России. Они не будут продлены, если котя бы одна страна проголосует против.

По результатам мартовских парламентских выборов в июне в Италии сформировано консервативное правительство коалиции партий "Движение пяти звезд" и "Лига". Юрист Джузеппе Конте стал компромиссной кандидатурой по результату переговоров на должность премьер-министра. На недавнем саммите G7 Конте присоединился к мнению Дональда Трампа о том, что Россию необходимо вернуть в "семерку".

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