Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Италия определилась, когда скажет "нет" антироссийским санкциям

Мир » Европа » Евросоюз

Итальянское правительство скажет "нет" продлению санкций, введенных  Евросоюзом в отношении Российской Федерации, заявила заместитель министра экономики Лаура Кастелли в кулуарах VI Евразийского семинара.

Италия определилась, когда скажет

В Риме 15-16 июня прошел VI Евразийский семинар который дал возможность оценить состояние торговых отношений между Италией и Россией, между Италией и Евразийским экономическим союзом, пишет портал ilsole24ore. В правительственной коалиции, сказала Кастелли корреспонденту издания, "есть воля к преодолению санкций против России". "Премьер Конте уже сказал, что он пойдет в этом направлении", — добавила она.

Если поставки итальянской продукции и услуг в Россию в первом квартале 2018 уменьшились на 1,1%, то по линии ЕАЭС они увеличиваются быстрыми темпами, говорится в итоговом документе семинара. Так Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия за этот же период импортировали из Италии товаров более чем на 2 млрд. евро, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (9,1 миллиарда в 2017 году). 2017 год закончился ростом торговли Италии с ЕАЭС по всем позициям, в том числе по росту числа сделок на 7% и экспорту ( 15%). Отметим, что торговля была с профицитом для ЕАЭС. Экспорт товаров и услуг в Италию составил около 22,9 млрд. евро.

"Итальянские компании, пояснил президент Ассоциации Conoscere Eurasia и банка Intesa, Антонио Фаллико — укрепляют свое присутствие не только в России, где прагматизм бизнеса продолжает сталкиваться с трудностями, пришедшими от геополитики, но также и на других рынках ЕАЭС". "Евразия играет ключевую роль в отношениях между Востоком и Западом на глобальной геополитической шахматной доске, об этом говорят недавние тарифные соглашения Евразийского экономического союза с Китаем и Ираном (созданы зоны свободной торговли — Ред.), Италия не может не участвовать в этой игре", — заметил Фаллико.

Как пишет ilsole24ore, страны ЕАЭС закупают в Италии основном машины и оборудование, текстиль и химические продукты, в то время как продают в Италию минеральные удобрения, металлы и нефтепродукты ."Наши компании и до санкций всегда хорошо сотрудничали с российскими, потому что есть еще и крепкие культурные связи", — сказала Личия Маттиоли, вице-президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria).

"Выбор санкций носит политический характер, и нас (бизнес) это не касается, напротив, мы должны стремиться к росту диалога, потому что, когда движутся товары, армии стоят", — продолжила Маттиоли, указав, что наибольшие связи с Россией и ЕАЭС имеют компании Barilla, Cremonini, а также Eni, Saipem Impregilo и Leonardo.

"Италия — наш главный европейский партнер", — подчеркнул посол Российской Федерации в Италии Сергей Разов. "С приходом нового правительства Италии открывается очень важный этап. Надеюсь, что это сотрудничество может успешно развиваться. У нас есть много далеко идущих трансграничных проектов: новая политическая конъюнктура, которая сложилась в Италии, теперь может помочь в их развитии. Мы рассчитываем, что Рим сыграет роль моста между ЕС и Россией ", — цитирует посла портал ilsole24ore.

Напомним, что 28-29 июня состоится саммит ЕС, на котором должно быть принято политическое решение о продлении экономических санкций против России. Они не будут продлены, если котя бы одна страна проголосует против.

По результатам мартовских парламентских выборов в июне в Италии сформировано консервативное правительство коалиции партий "Движение пяти звезд" и "Лига". Юрист Джузеппе Конте стал компромиссной кандидатурой по результату переговоров на должность премьер-министра. На недавнем саммите G7 Конте присоединился к мнению Дональда Трампа о том, что Россию необходимо вернуть в "семерку".

Читайте по теме: Италия выйдет из Евросоюза

Италия за выстраивание отношений с Москвой

Как Италия смертельно отравит еврозону

МИД России: Запад окружил РФ МИД России: Запад окружил РФ "колючей проволокой"
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Италия и Венгрия остановят антироссийские санкции?
Темы Италия саммит санкции Евросоюз
Обсудить
Актуальная аналитика
Политика
Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно
Как отдохнуть
Осторожно! Алхимия в барах
Бизнес
Налоговая политика в России остается непредсказуемой
Читательский топ
Запугать не получилось: англичане рассказывают о приеме на ЧМ-2018
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Налог с перечислений на карту. Страшная правда или фейк?
Новости Все >
Бонусом к бензину: в России "подорожает" загранпаспорт
Новый вирус маскируется под бесплатный VPN
Висели вниз головой пять минут. В Новосибирске сломался аттракцион
Сколько зарабатывает средний класс в России? Названы точные цифры
Старикам здесь не место: пожилых будут увольнять перед пенсией
США тренируют армию, которой не должно быть
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Запугать не получилось: англичане рассказывают о приеме на ЧМ-2018

План не удался. Жители Великобритании приехали в "пугающую" страну и увидели все сами.

Запугать не получилось: англичане рассказывают о приеме на ЧМ-2018
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Политика
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Мир
Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы

В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.

Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Политика
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Мир
Запугать не получилось: англичане рассказывают о приеме на ЧМ-2018
Политика
Пути назад нет? Проект пенсионной реформы внесли в Госдуму
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы

В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.

Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Политика
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Экономика
Налог с перечислений на карту. Страшная правда или фейк?
Украина
Осознали: обнищавшая Украина начинает разваливаться
Дарья Касьянова Осторожно! Алхимия в барах Дарья Касьянова Сергей Лебедев Налоговая политика в России остается непредсказуемой Сергей Лебедев Василий Амирджанов Госдеп считает своих граждан неадекватными Василий Амирджанов
Комментарии
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Пенсионная реформа: почему некомпетентно правительство
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Италия определилась, когда скажет "нет" антироссийским санкциям
Сколько зарабатывает средний класс в России? Названы точные цифры
Ученые объяснили, почему брак полезен для здоровья
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Италия определилась, когда скажет "нет" антироссийским санкциям
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Италия определилась, когда скажет "нет" антироссийским санкциям
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Ученые предупредили о заразности ожирения
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Осознали: обнищавшая Украина начинает разваливаться
Италия определилась, когда скажет "нет" антироссийским санкциям
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Крым ответил про "неизбежный" отказ России от полуострова
Южная Азия
Россия не смотрит, что Китай делает с Вьетнамом

Западная пресса пишет о массовых протестах во Вьетнаме, направленных против Китая. Почему в России никто не бьет тревогу?

Россия не смотрит, что Китай делает с Вьетнамом
Медицинская "реформа" Украины: больных - на органы
Украина
Медицинская "реформа" Украины: больных - на органы
Транскаспийский трубопровод под прицелом ВМФ РФ?
Бывший СССР
Транскаспийский трубопровод под прицелом ВМФ РФ?
Если живешь в бывшем СССР - ты в зоне риска
Мир
Если живешь в бывшем СССР - ты в зоне риска
Патрик Бьюкенен: "Трамп видит, как Америку доят союзники"
США и Канада
Патрик Бьюкенен: "Трамп видит, как Америку доят союзники"
Почему Македония не хочет быть Северной
Балканы
Почему Македония не хочет быть Северной
FIFA дисквалифицировала западную пропаганду
Мир
FIFA дисквалифицировала западную пропаганду
Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500
Ближний Восток
Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500
Звездный час Трампа: повторит ли он успех Никсона?
США и Канада
Звездный час Трампа: повторит ли он успех Никсона?
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Мир
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался