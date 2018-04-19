"Трусливый" ЕС решился на войну с Китаем и Россией

Евросоюз думает над реализацией торговой борьбы с Китаем вместе с США. В обмен ЕС надеется на отмену американцами пошлин на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, эту инициативу можно сравнить с "упрощенной версией Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства" — торгового соглашения США и ЕС, переговоры о котором велись еще при бывшем американском президенте Бараке Обаме, но не были завершены.

ЕС, в свою очередь, предлагает снизить пошлины на автомобили производства США, комплектующих, промышленного оборудования, а также сельскохозяйственной или фармпродукции. Но Европа хочет объединиться с США в противодействии тому, что обе стороны считают "недобросовестными торговыми практиками Китая". Также они могут попросить Вашингтон предоставить доступ к американским госзаказам.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал меры, на которые готова пойти Европа в ответ на действия США. Речь идет о введении Америкой пошлин на сталь и алюминий, что может больно ударить по европейским поставщикам.

"Мы не будем равнодушно смотреть, как промышленность и рабочие места Европы ставятся под угрозу. ЕС готовит ввозные пошлины на американские продукты — (мотоциклы) Harley Davidson, бурбон и джинсы Levi's", — сказал Юнкер.

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