Сотрудники СК РФ опубликовали в сети видеозапись, на которой Юлия Скрипаль выходит из такси и проходит досмотр и регистрацию в аэропорту "Шереметьево".
Запись появилась на официальном YouTube-канале Следственного комитета РФ. По словам представителя СКР Светланы Петренко, установлен номер такси и личность водителя, который привез Юлию Скрипаль в аэропорт.
Петренко также отметила, что установлены имена всех пассажиров, летевших с отравленной в Англии россиянкой одним рейсом. Ни у одного из них не было зафиксировано ухудшение состояния здоровья, "в том числе связанное с отравлением", пояснила представитель СКР.
Российские следователи с помощью двоюродной сестры Юлии Виктории Скрипаль установлен круг общения Юлии в России, ее места работы и адреса проживания.
Отметим, что Россия через Генпрокуратуру РФ передала компетентным органам Великобритании два запроса о правовой помощи по данному уголовному делу, но ответов на них не получила.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Виктория Скрипаль выражала намерение посетить Великобританию и навестить свою двоюродную сестру Юлию, которая пострадала вместе с отцом в результате отравления в Солсбери.
При этом Виктория Скрипаль сомневалась в том, что ей удастся получить визу. Впрочем, такой вариант можно было предполагать - в британской прессе, например, звучали предположения, что Викторию российские власти собираются использовать как "таран", чтобы добраться до Юлии. Как известно, власти Британии отказывают российским дипломатам в консульском доступе.
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