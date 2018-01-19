Не служил - не мужик: во Франции вернут призыв в армию

19 января на военно-морской базе в Тулоне глава Франции Эммануэль Макрон представил свои планы по развитию вооруженных сил страны.

Выступая перед военнослужащими на вертолетоносце Dixmude, он пообещал ввести всеобщую воинскую повинность, усовершенствовать ядерные силы и довести бюджет министерства обороны до 2% ВВП к 2025 году. Напомним, что Дональд Трамп требует от своих партнеров по НАТО в Европе как можно скорее выполнить этот норматив. Но, как видим, Макрон не торопится.

Президент подтвердил, что военный бюджет на 2018 год будет увеличен на 1,8 миллиарда евро и достигнет 34,2 миллиардов. Половина этой суммы будет финансировать обязательства, ранее сделанные Франсуа Олландом, цитирует Макрона Le Monde. Сумма резерва на внешние операции при этом будет увеличена до 650 миллионов евро против 450 миллионов евро в прошлом году и достигнет 1,1 миллиарда евро в 2020 году.

Президент Франции, подтвердил, что пункт его предвыборной программы о всеобщей воинской обязанности будет выполнен "в свою очередь". У этой инициативы будет отдельное финансирование, и она никак не повлияет на закон о военном планировании (2019-2025 годов), заявил Макрон.

Национальное собрание Франции представит проект закона о всеобщей воинской обязанности 31 января. Согласно разъяснению Женевьевы Даррессек, государственного секретаря при Министерстве вооруженных сил, всеобщая воинская повинность не обязательно будет означать призыв в армию, она ориентирована "на приобщение молодежи к обязательному участию" в жизни государства.

Глава государства также упомянул о ядерном щите Франции. Он пообещал, что "работа по обновлению морских и воздушных сил ядерного базирования будет проводиться в течение пятилетнего периода". "Сдерживание — это часть нашей истории и нашей оборонной стратегии, и таковой она останется", — заявил Макрон.

Президент Франции также пообещал прилагать "большие усилия" для развития военной разведки и "киберобороны ".

Справка. Силы ядерного сдерживания (Force de dissuasion nucleaire) Франции были созданы в 1958 году. В настоящее время они состоят из морского и воздушного компонентов. Морской компонент — это 4 подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ). Местом дислокации ПЛАРБ является база ВМБ Иль Лонг (Брест). Они имеют на вооружении ракеты М 51 с 6-10 боеголовками и ракеты более старой модификации (всего 48 ракет).

Единственный французский атомный авианосец Шарль де Голль также имеет на вооружении ядерное оружие. В состав его авиагруппы входят самолеты "Рафаль М", оснащенные крылатыми ракетами ASMP-A с ядерной боеголовкой.

Воздушный компонет. Стратегические воздушные силы Франции (Forces aeriennes strategiques, FAS) имеют на вооружении несколько типов самолетов, способных нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками. В настоящее время происходит замена самолетов "Мираж" на "Рафаль В"(Rafale В) (всего 50 самолетов). Самолеты вооружены крылатыми ракетами ASMP, которые постепенно заменяются на модернизированные ракеты ASMP-A.

С 2014 года Париж приступил к проектированию новых ПЛАРБ (SNLE-3G), первые из которых войдут в состав Стратегических океанских сил (FOST) в конце 20-х — начале 30-х годов, и новой авиационной крылатой ракеты. К 2020 году носителями ядерного оружия в Стратегических авиационных силах (FAS) и в ядерной авиации ВМС (FANu) станут только самолеты "Рафаль".

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