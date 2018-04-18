Коммунисты Греции: США разместили в стране ядерное оружие

Лидер Коммунистической партии Греции Димитрис Куцумбас заявил, что США разместили в Греции ядерное оружие.

Куцумбас сообщил об этом телеканалу Antenna, пояснив, что американцы хранят свое ядерное оружие на военной базе Араксос.

Он добавил, что США разместили беспилотники на базе в городе Лариса, вертолеты - в Александруполисе, а войска НАТО обосновались в Восточном Эгейском море "под видом" борьбы с проблемой беженцев.

По его словам, "правительство заполнило всю Грецию лагерями и базами НАТО". Куцумбас убежден, что политика греческого правительства "всегда говорить "да" США, ЕС и НАТО приводит к тому, что обычные греки испытывают "ярость и негодование".

Напомним, летом 2017 года греческие СМИ сообщали о подготовке аэродрома в Араксосе к приему ядерного оружия США.

В интервью немецкому информационному агентству DPA во время своего визита в Нью-Йорк министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил о том, что США должны вывезти из страны свое ядерное оружие. "Конечно, я уверен, что необходимо начать разговор о контроле над вооружениями и о разоружении", - сказал он в частности.

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