В последние годы Российская Федерация и государства Европы никак не могут найти общий язык. Есть, однако, среди западных стран те, что рады были бы наладить отношения с Россией.
Так, например, глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что и немецкое правительство, и народ Германии заинтересованы в налаживании отношений с Российской Федерацией. По словам Мааса, на сегодняшний день граждане страны испытывают "настоятельную потребность" в выстраивании добрых отношений между Москвой и Берлином. Глава немецкого дипломатического ведомства подчеркнул, что в зоне ответственности действующей власти лежит необходимость эти желания народа удовлетворить.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что рад начавшемуся сотрудничеству России и Германии по целому ряду важных вопросов. Так, объяснил Маас, Москва и Берлин провели за последние пару месяцев много переговоров и дали старт сразу нескольким совместным амбициозным проектам.
Стоит отметить, что большинство стран Европы сближению Москвы и Берлина будут, скорее всего, не рады. Так, например, ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Польше немецкого канцлера Ангелу Меркель обвинили в самом настоящем предательстве. Согласившись на встречу с действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Меркель поставила под удар всю Европу — и Германию, и Польшу, и Украину, и Прибалтику, уверены польские средства массовой информации.
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