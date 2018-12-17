Евросоюз призвали быть готовым "сбросить лишние страны"

Преподаватель Кембриджского университета, историк Кристофер Кларк считает, что Евросоюзу следует быть готовым "освободиться от части груза". По его мнению, будущее ЕС является непредсказуемым.

В интервью германскому изданию Die Welt Кларк заявил, что последствия выхода из Великобритании могут оказаться куда серьезнее, нежели об этом полагают сейчас. При этом, считает он, для самого Евросоюза все не так уж и плохо. Британия всегда претендовала на особый статус в ЕС, и после ее выхода управляемость этого объединения может повыситься.

Самым важным для существования Евросоюза является сотрудничество Германии и Франции, считает Кларк. Вообще же, полагает он, в случае необходимости ЕС вообще может сократиться до западноевропейского ядра. При этом, считает историк, в таком варианте присутствие в ЕС Испании, Португалии и Италии не так уж и необходимо, поскольку их правительства ведут слишком непредсказуемую политику.

Что касается восточноевропейских государств, то, по словам Кларка, ему хотелось бы, чтобы они остались в Евросоюзе. Но и в этом случае, по его мнению, ЕС необходимо быть готовым "освободиться от части груза".

Напомним, в начале 2000-х велась весьма активная дискуссия о противоречиях между "старой" и "новой" Европой. К первой группе государств относили западноевропейские, ко второй из Восточной Европы. Началом послужило американская политика, точнее вторжение в Ирак. Франция и Германия выступили категорически против, а вот восточноевропейские государства США поддержали.

Кроме того, в самом Евросоюзе сейчас рассматривают возможность приема нескольких балканских государств. В этом в том числе видят и возможность противодействия распространению влияния России.

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