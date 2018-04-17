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Источник Правда.Ру

Германия захотела стать посредником между Россией и Западом

Мир » Европа » Евросоюз

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия готова стать посредником между странами Запада и Россией для урегулирования конфликта в Сирии.

Германия захотела стать посредником между Россией и Западом. 385974.jpeg

Как пишет Reuters, Маас отметил, что "мы должны использовать ситуацию [в Сирии], чтобы возобновить политический процесс. В этом разговоре нам нужна Россия".

Отметим, что варианты сотрудничества с Россией страны G7 планируют обсудить на предстоящем саммите в канадском Торонто. Ранее Маас пояснил, что Запад должен усилить давление на Россию в связи с событиями в Сирии.

При этом Маас положительно оценивал решение стран Европы выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". Следует отметить, что в обоих случаях Маас подчеркивал важную роль Москвы в делах, касающихся решения региональных конфликтов.

Напомним, поводом для удара Запада по Сирии стало сообщение о применении химического оружия в городе Дума. Канцлер Германии Ангела Меркель перед этим заявляла, что Германия не будет принимать участие в военных действиях в Сирии.

С Россией нужно разговаривать ради мирного урегулирования в Сирии, несмотря на конфликты и противоречия, все время искать диалог, заявила Меркель.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что при ударах по Сирии состоялось первое боевое применение американских высокоточных крылатых ракет класса "воздух - поверхность" AGM-158 JASSM.

Западные издания публикуют фотографию ракет на сверхзвуковых бомбардировщиках B-1B, якобы принявших участие в нападении на Сирию. На фото видны три новейших ракеты. Результат их применения неизвестен.

Высокоточные ракеты позволяют наносить удар из-за пределов сирийского воздушного пространства. До атаки на Сирию западные аналитики говорили, что применение такого оружия позволит американцам избежать случайного поражения российских объектов.

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