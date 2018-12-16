Немецкие СМИ считают, что Евросоюз сдал позиции

Евросоюз упустил возможность провести реформы и изменить себя и мир к лучшему. В новый год международное европейское сообщество входит усталым и обессиленным.

Об этом в эфире немецкого телеканала Das Erste заявил журналист Мальте Пипер.

Европу, сетует немецкий корреспондент, раздирают междоусобицы и мелкие дрязги. К сожалению, отмечает Мальте Пипер, на сегодняшний день она может сплотиться лишь перед лицом общей угрозы.

Например, к России, указывает немецкий журналист, почти все страны-участницы Евросоюза относятся одинаково — настороженно и с недоверием. Потому что, объясняет Мальте Пипер, видят в Российской Федерации угрозу. Да и почти все европейские государства, говорит он, вкладывают большие деньги в свою обороноспособность — тоже из-за страха перед внешней угрозой. Но на этом, подытоживает Мальте Пипер, вещи, на которые главы стран-участниц ЕС имеет единую точку зрения, заканчиваются.

Никому нет дела до друг друга, резюмирует Мальте Пипер. Страны Восточной Европы держатся особняком и "стараются найти себя" после полувека коммунистического строя. Действующего президента Франции Эммануэля Макрона, ратующего за реформы в Евросоюзе, никто не слушает. Немецкий канцлер Ангела Меркель безыдейна и апатична, перечисляет Мальте Пипер. Страны средиземноморского побережья, как обычно, заняты собой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Европу раздирает конфликт интересов. Одна сторона противостояния представлена либеральным и прогрессивным президентом Франции Эммануэлем Макроном и его единомышленниками, а другая — консервативным и неуступчивым главой Венгрии Виктором Орбаном и его союзниками. Первый, отметим, выступает за консолидацию с Соединенными Штатами Америки и более лояльную политику для мигрантов, другой же стремится уйти из-под американского давления и не намерен пускать на территории своей страны беженцев.

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