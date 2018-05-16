93% изнасилований в Финляндии совершается мигрантами

Согласно последнему исследованию, около 93 процентов сексуальных преступлений в Финляндии, совершенных мигрантами, совершаются беженцами из исламских стран.
Расследование, проведенное полицейской академией страны, показало, что в 2016 году 1,052 беженца подозревались в совершении преступлений, причем две трети из них являются иракцами.
Цифры также показывают, что из 116 человек, подозреваемых в сексуальных преступлениях, 108 прибыли из исламских стран, таких как Ирак (83), Афганистан (14) и Марокко (6). 32 процента совершенных ими преступлений это изнасилования, 16 процентов - групповые изнасилования и еще 16 процентов - сексуальные домогательства. Жертвами почти половины преступлений стали финские девушки в возрасте до 18 лет.
В Финляндии проживает около 5,5% иностранцев, большинство из которых являются русскими, шведами, эстонцами и выходцами из стран бывшего СССР. Другими словами, мусульмане-мигранты не составляют большинства среди иностранцев, проживающих в Финляндии. Тем не менее, они несут ответственность за большую часть сексуальных преступлений, совершенных в стране мигрантами.
В прошлом году Финляндия пережила свой первый в истории террористический акт, совершенный исламистами, когда 10 человек были зарезаны в городе Турку. Нападение совершил беженец из Марокко Абдеррахман Буанан.
Впоследствии, однако, было объявлено, что власти Финляндии рассмотрят вопрос о предоставлении возвращающимся джихадистам ИГИЛ* квартир и социальных услуг для их реинтеграции в финское общество.
*террористическая организация, запрещена в России
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