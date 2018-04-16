Зачем США срочно вложит в Донбасс $65 миллионов?

Власти США готовы выделить через Агентство по международному развитию (USAID) до $65 млн на "экономическое восстановление" Донбасса.

Фото: новости Донецкой Народной Республики

Планируется, что средства должны пойти на укрепление торговых связей региона с Западной Украиной и ЕС, чтобы снизить его зависимость от России.

В контракте говорится, что приоритетными территориями для реализации проекта называются именно Донецкая и Луганская области. Аналитики USAID отмечали, что Донбасс находился в упадке ещё до начала вооружённого конфликта из-за недостатка финансирования, но Россия еще больше усугубила ситуацию.

Теоретически, подрядчик американского ведомства должен будет налаживать связи предприятий Донбасса с Западной Украиной и международным рынком.

В США считают, что стабилизация экономики Донбасса и помощь малому и среднему бизнесу повлечёт за собой рост числа частных предпринимателей и инвесторов, которые готовы вкладывать средства в этот регион.

Таким образом американские власти намерены вернуть регион в состав Украины, устранив самопровозглашённые ДНР и ЛНР как государственные образования.

Отметим, в Москве неоднократно подчёркивали, что Россия является не стороной конфликта, а лишь гарантом выполнения Минских соглашений.

Минские соглашения, предусматривающие реинтеграцию ДНР и ЛНР в Украину, по оценке многих специалистов обречены на невыполнение. Как будет развиваться замороженный конфликт на Донбассе в 2016 году? Какой будет государственность молодых республик? Есть ли там кадры для формирования «примера для Украины»?

Об этом в прямом эфире Pravda.Ru - политолог Олег Юрин.

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