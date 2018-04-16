Власти США готовы выделить через Агентство по международному развитию (USAID) до $65 млн на "экономическое восстановление" Донбасса.
Планируется, что средства должны пойти на укрепление торговых связей региона с Западной Украиной и ЕС, чтобы снизить его зависимость от России.
В контракте говорится, что приоритетными территориями для реализации проекта называются именно Донецкая и Луганская области. Аналитики USAID отмечали, что Донбасс находился в упадке ещё до начала вооружённого конфликта из-за недостатка финансирования, но Россия еще больше усугубила ситуацию.
Теоретически, подрядчик американского ведомства должен будет налаживать связи предприятий Донбасса с Западной Украиной и международным рынком.
В США считают, что стабилизация экономики Донбасса и помощь малому и среднему бизнесу повлечёт за собой рост числа частных предпринимателей и инвесторов, которые готовы вкладывать средства в этот регион.
Таким образом американские власти намерены вернуть регион в состав Украины, устранив самопровозглашённые ДНР и ЛНР как государственные образования.
Отметим, в Москве неоднократно подчёркивали, что Россия является не стороной конфликта, а лишь гарантом выполнения Минских соглашений.
Минские соглашения, предусматривающие реинтеграцию ДНР и ЛНР в Украину, по оценке многих специалистов обречены на невыполнение. Как будет развиваться замороженный конфликт на Донбассе в 2016 году? Какой будет государственность молодых республик? Есть ли там кадры для формирования «примера для Украины»?
Об этом в прямом эфире Pravda.Ru - политолог Олег Юрин.
Читайте также:
Европа признает Каталонию, Россия - ЛДНР
В ДНР бойцы ВСУ расстреляли санитарный автомобиль: 3 человека погибли
Украина-2016: ДНР и ЛНР - пример для Киева?
Заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем сообщил, что антироссийские санкции будут сохранены.
Американский президент Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.
Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями рассказал, что его дети в прошлом году отдыхали в крымском лагере "Артек".
Ильхам Алиев продолжит править Азербайджаном в ближайшие семь лет. Почему Алиев не боится ухудшения отношений с Западом и в чем его успех?