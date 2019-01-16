ЕС планирует санкции против Петрова и Боширова

16 января Совет Европы согласовал введение санкций против четырех человек, которые якобы являются сотрудниками Главного разведывательного управления ВС РФ (ГРУ). В частности, ограничительные меры будут применены к Руслану Боширову и Александру Петрову, которые подозреваются в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

Имена еще двух фигурантов списка остаются неизвестными. За ввод санкций против "офицеров ГРУ" выступили 28 послов стран Евросоюза. По предварительным данным, министерство иностранных дел Евросоюза утвердит решение послов 21 января. Тогда санкции против российских "разведчиков" вступят в силу.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта 2018 года в Солсбери. Власти Великобритании сразу же объявили в отравлении российские спецслужбы. Позже у следствия появилась версия о причастности Руслана Боширова и Александра Петрова, которые посещали Солсбери накануне.

Ранее "Правда.Ру" публиковала новость о том, что Сергей Скрипаль не верит в причастность Кремля к своему отравлению.

Фото: news.sky.com

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