Brexit недоверия: СМИ сообщили о "политической катастрофе в Британии"

15 января в Парламенте Великобритании прошло голосование за план выхода страны из Евросоюза, который ранее был предложен правительством. Победа досталась противникам выхода Великобритании из ЕС. Против плана, который Тереза Мэй согласовала с ЕС высказалось 432 депутата, в то время, как идею поддержали лишь 202 депутата.

После голосования, лидер парламентской оппозиции Джереми Корбин заявил о крупнейшем поражении великобританского правительства с 1920 года. По его словам, разница в 230 голосов - это катастрофа для правительства и лично Терезы Мэй.

Помимо резких высказываний, Джереми Корбин инициировал процедуру вынесения вотума недоверия действующему правительству. Голосование назначено на 16 января текущего года. Если большинство депутатов одобрит вотум недоверия, то правительство во главе с Терезой Мэй уйдет в отставку.

Представители Евросоюза сразу отреагировали на события в Лондоне. В совместном заявлении европейских лидеров говорится, что Европа готова к любому решению Великобритании, даже к ее выходу из состава ЕС без соглашения. Они отметили, что главная задача, которая стоит перед участниками Brexit, минимизировать ущерб от переходного процесса.

Напомним, что Евросоюз согласовал план по выходу Великобритании с Терезой Мэй в ноябре 2018 года. Если бы Парламент Великобритании одобрил план правительства, государство покинуло бы Евросоюз уже 29 марта 2019 года.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала читателям о том, что ждет Великобританию в случае жесткого выхода из ЕС.

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