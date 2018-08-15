Германия закрепила в законодательстве третий "иной" пол

15 августа правительство Германии одобрило законопроект о закреплении третьего пола в книгах записи актов гражданского состояния, сообщается в Twitter-аккаунте МВД страны.

Согласно новым поправкам в законодательстве, к мужскому и женскому полам добавится новый пол - "иной". В эту категории попадают интерсексуалы - люди, которые не ассоциируют себя ни с одним из полов или имеют черты обоих полов одновременно.

Законопроект разрабатывался согласно решению Конституционного суда Германии от 10 октября 2017 года.

Ранее немецкая Leipziger Volkszeitung, что около 100 тысяч немцев причисляют себя к интерсексуалам.

Правда.Ру писала о том, что впервые в истории США на пост губернатора выдвинута кандидатура трансгендера. Кристина Хэллквист представит на выборах Демократическую партию. Выдвижение Хэллквист особенно значимо для представителей ЛГБТ, поскольку ранее трансгендеры не имели возможности претендовать на высшие государственные посты

Источник фото: википедия

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