Британия испытывает новейшие вакуумные бомбы в Сирии

В начале мая 2018 года министерство обороны Великобритании случайно обнародовало информацию о том, что Соединенное Королевство использует бесчеловечные термобарические бомбы, сбрасывая их на на жителей Сирии при помощи беспилотников. Похоже, что Великобритания это делает чаще, чем может показаться.

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Принцип работы термобарического оружия основан на сжигании кислорода, окружающего сам снаряд. При этом выпускается облако взрывчатых веществ, и при ударе воздушно-горючая смесь взрывается, разрывая легкие животных и людей в зоне поражения. При этом строения и неодушевленные предметы не разрушаются. При использовании такого оружия поражаются легкие людей и животных, так как вдыхая воздух в районе удара, живые существа вдыхают в себя горящее топливо, и, таким образом, сгорают заживо изнутри. Нет никакой необходимости говорить о том, что человек или животное погибает при этом жуткой смертью.

Отчет от министерства обороны Великобритании, опубликованный 1 мая в соответствии с законом о раскрытии и свободе информации, показал, что в первые месяцы 2017 года боевые беспилотники выпустили 19 ракет AGM-114N4 Hellfire. Никакой информации о жертвах или даже о целях тех ударов не сообщалось.

Соединенные Штаты использовали термобарическое оружие несколько раз в военных конфликтах прошлого. США стала первой страной, когда-либо сделавшей это.

Убийственное действие на жертву оказывается при первом вдохе вещества, которое выбрасывается в воздух после разрыва снаряда. В первую очередь поражаются легкие, кишечник и внутреннее ухо. Поражение может быть различной степени тяжести, в зависимости от расстояния до эпицентра взрыва и может быть легко диагностировано.

В механизме действия оружия по уничтожению всего живого также используется волна давления и последующее разрежение (вакуум), в результате которого легкие разрываются. Об этом говорилось в отчете "Организации по защите прав человека" еще в 2000 году. При этом, Великобритания неоднократно отказывалась признать использование термобарического оружия, в то время, как американские СМИ и неправительственные организации Великобритании давно осуждают предполагаемое использование такого оружия Россией. Но теперь правительство Великобритании допустило, что термобарическое оружие используют в Сирии не только британцы.

Более того, в результате случайного обнародования информации стало известно, что заряды с таким оружием были установлены на почти 25% всех ракет, которые выпустили в Сирии британские беспилотники, сообщает сайт dronewars.net.

Соединенные Штаты жгли напалмом целые деревни во время Корейской войны. В 1960-х годах американцы разработали раннее термобарическое оружие, которое они использовали во время войны во Вьетнаме для убийства людей и детонации минных полей.

В середине 1990-х годов, Россия использовала топливно-воздушные взрывчатые вещества во время войны в Чечне. Россию также обвиняли в использовании термобарического оружия в Сирии. Во время войны в Афганистане США использовали термобарические бомбы в борьбе против талибов и сил террористической организации Аль-Каида.