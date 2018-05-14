В начале мая 2018 года министерство обороны Великобритании случайно обнародовало информацию о том, что Соединенное Королевство использует бесчеловечные термобарические бомбы, сбрасывая их на на жителей Сирии при помощи беспилотников. Похоже, что Великобритания это делает чаще, чем может показаться.
Принцип работы термобарического оружия основан на сжигании кислорода, окружающего сам снаряд. При этом выпускается облако взрывчатых веществ, и при ударе воздушно-горючая смесь взрывается, разрывая легкие животных и людей в зоне поражения. При этом строения и неодушевленные предметы не разрушаются. При использовании такого оружия поражаются легкие людей и животных, так как вдыхая воздух в районе удара, живые существа вдыхают в себя горящее топливо, и, таким образом, сгорают заживо изнутри. Нет никакой необходимости говорить о том, что человек или животное погибает при этом жуткой смертью.
Отчет от министерства обороны Великобритании, опубликованный 1 мая в соответствии с законом о раскрытии и свободе информации, показал, что в первые месяцы 2017 года боевые беспилотники выпустили 19 ракет AGM-114N4 Hellfire. Никакой информации о жертвах или даже о целях тех ударов не сообщалось.
Соединенные Штаты использовали термобарическое оружие несколько раз в военных конфликтах прошлого. США стала первой страной, когда-либо сделавшей это.
Убийственное действие на жертву оказывается при первом вдохе вещества, которое выбрасывается в воздух после разрыва снаряда. В первую очередь поражаются легкие, кишечник и внутреннее ухо. Поражение может быть различной степени тяжести, в зависимости от расстояния до эпицентра взрыва и может быть легко диагностировано.
В механизме действия оружия по уничтожению всего живого также используется волна давления и последующее разрежение (вакуум), в результате которого легкие разрываются. Об этом говорилось в отчете "Организации по защите прав человека" еще в 2000 году. При этом, Великобритания неоднократно отказывалась признать использование термобарического оружия, в то время, как американские СМИ и неправительственные организации Великобритании давно осуждают предполагаемое использование такого оружия Россией. Но теперь правительство Великобритании допустило, что термобарическое оружие используют в Сирии не только британцы.
Более того, в результате случайного обнародования информации стало известно, что заряды с таким оружием были установлены на почти 25% всех ракет, которые выпустили в Сирии британские беспилотники, сообщает сайт dronewars.net.
Соединенные Штаты жгли напалмом целые деревни во время Корейской войны. В 1960-х годах американцы разработали раннее термобарическое оружие, которое они использовали во время войны во Вьетнаме для убийства людей и детонации минных полей.
В середине 1990-х годов, Россия использовала топливно-воздушные взрывчатые вещества во время войны в Чечне. Россию также обвиняли в использовании термобарического оружия в Сирии. Во время войны в Афганистане США использовали термобарические бомбы в борьбе против талибов и сил террористической организации Аль-Каида.
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