Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Лондон: Россия тренировалась мазать ядом дверные ручки

Мир » Европа » Евросоюз

Великобритания обладает сведениями о том, что российская разведка проявляла интерес к семье Сергея Скрипаля по меньшей мере с 2013 года.

Лондон: Россия тренировалась мазать ядом дверные ручки. 385851.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

13 апреля было опубликовано письмо советнику по национальной безопасности Марка Сидвилла генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

В документе говорится, что в 2013 году специалисты ГРУ пытались получить доступ к электронной почте Юлии Скрипаль.

В письме также утверждается, что Россия в 2000-е годы изучала различные способы применения химического оружия. В их число входила возможность нанесения веществ на дверные ручки. 

Сидвилл также отмечает, что Россия за последние десять лет произвела небольшое количество яда "Новичок".

По его словам, "таким образом, мы продолжаем считать, что только у России есть технические средства, оперативный опыт и мотив для атаки на Скрипалей, и что крайне вероятно, что ответственность лежит на российском государстве. Другого правдоподобного объяснения нет". 

The Mail on Sunday пишет, что "Новичок" использовали в форме геля, а не газа. Гелем намазали ручку двери дома Скрипаля. Он прикоснулся к ней первым, поэтому большая часть вещества осталась на его руках, а Юлия Скрипаль, взявшись за ручку двери после отца, пострадала меньше.

Скрипалю стало лучше 6 апреля, его дочь пришла в сознание в конце марта.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что секретная служба МИ-6 обсудила с ЦРУ возможность укрытия на территории США Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Причина переезда - защита их от новых покушений.

Издание отмечает, что Сергею Скрипалю и его дочери Юлии предложат переехать в США под новыми именами. Британцы в качестве укрытия рассматривали и другие страны, в частности, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Однако они признаны менее надежными с точки зрения безопасности. Зато именно Америка оценена как "страна с наименьшими шансами на то, что их там убьют".

Читайте больше:

Здесь был Скрипаль: опасные места в Солсбери снесут

Темы великобритания
Обсудить
Актуальная аналитика
Аналитика
США введут новые санкции. На этот раз для криптовалют
Как отдохнуть
Топ-5 самых мистических баров
Формула небес
Астролог: рожденные 13.04 радикальны
Читательский топ
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
Библейские пророчества о кровавом бое России с Китаем против США
Будем брать Одессу? Отвечает Владимир Шаманов
Без вариантов: США готовятся к войне с Россией в Сирии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии

Российские военные заявили, что американский эсминец Donald Cook способна уничтожить российская торпеда.

Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
Мир
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
Мир
Библейские пророчества о кровавом бое России с Китаем против США
Украина
Будем брать Одессу? Отвечает Владимир Шаманов
Мир
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии

Российские военные заявили, что американский эсминец Donald Cook способна уничтожить российская торпеда.

Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Климкин посоветовал России подготовиться к ракетным ударам
Украина
Климкин посоветовал России подготовиться к ракетным ударам
Мир
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
Украина
Будем брать Одессу? Отвечает Владимир Шаманов
Мир
Россию обвинили в блокировке сигналов беспилотников США

Американцы заявили, что российские военные блокируют сигналы некоторых американских беспилотников в небе над Сирией.

Россию обвинили в блокировке сигналов беспилотников США
Эсминец США с "Томагавками" встал напротив базы РФ в Тартусе
Мир
Эсминец США с "Томагавками" встал напротив базы РФ в Тартусе
Экономика
Меркель разрешила "Северный поток-2" только с согласия Украины
Украина
Порошенко приказал начать выход Украины из СНГ
Дарья Касьянова Топ-5 самых мистических баров Дарья Касьянова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 13.04 радикальны Соломон Соловьев Игорь Буккер Америка, отдай долг! Мы все простим! Игорь Буккер
Комментарии
США поклялись заставить Россию вернуть Крым
Украинские националисты пообещали теракты в день открытия Крымского моста
"Боингу" пообещали проблемы из-за санкции США против России
"Народ сумасшедший": Каспаров и Ко нашли источник всех бед
США поклялись заставить Россию вернуть Крым
"Народ сумасшедший": Каспаров и Ко нашли источник всех бед
США поклялись заставить Россию вернуть Крым
США поклялись заставить Россию вернуть Крым
США поклялись заставить Россию вернуть Крым
США поклялись заставить Россию вернуть Крым
В Киеве назвали число танков, которыми Россия атакует Украину
В Киеве назвали число танков, которыми Россия атакует Украину
Создатель "Новичка" рассказал, почему Скрипали выжили
США пояснили подготовку к удару по армии России в Сирии
США поклялись заставить Россию вернуть Крым
США поклялись заставить Россию вернуть Крым
США пояснили подготовку к удару по армии России в Сирии
США поклялись заставить Россию вернуть Крым
США опять хотят отключить РФ от SWIFT. Россия готова?
США опять хотят отключить РФ от SWIFT. Россия готова?
США опять хотят отключить РФ от SWIFT. Россия готова?
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана

Ильхам Алиев продолжит править Азербайджаном в ближайшие семь лет. Почему Алиев не боится ухудшения отношений с Западом и в чем его успех?

Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Центр. Азия
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Израиль бросил вызов Ирану
Ближний Восток
Израиль бросил вызов Ирану
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Евросоюз
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Кого развалит вторая холодная война
Мир
Кого развалит вторая холодная война
Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка
Ближний Восток
Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка
"Ударить по кошелькам кремлевской элиты"
США и Канада
"Ударить по кошелькам кремлевской элиты"
"Дело Скрипаля". Могильный камень российской контрпропаганды
Мир
"Дело Скрипаля". Могильный камень российской контрпропаганды
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался