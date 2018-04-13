Лондон: Россия тренировалась мазать ядом дверные ручки

Великобритания обладает сведениями о том, что российская разведка проявляла интерес к семье Сергея Скрипаля по меньшей мере с 2013 года.

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13 апреля было опубликовано письмо советнику по национальной безопасности Марка Сидвилла генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

В документе говорится, что в 2013 году специалисты ГРУ пытались получить доступ к электронной почте Юлии Скрипаль.

В письме также утверждается, что Россия в 2000-е годы изучала различные способы применения химического оружия. В их число входила возможность нанесения веществ на дверные ручки.

Сидвилл также отмечает, что Россия за последние десять лет произвела небольшое количество яда "Новичок".

По его словам, "таким образом, мы продолжаем считать, что только у России есть технические средства, оперативный опыт и мотив для атаки на Скрипалей, и что крайне вероятно, что ответственность лежит на российском государстве. Другого правдоподобного объяснения нет".

The Mail on Sunday пишет, что "Новичок" использовали в форме геля, а не газа. Гелем намазали ручку двери дома Скрипаля. Он прикоснулся к ней первым, поэтому большая часть вещества осталась на его руках, а Юлия Скрипаль, взявшись за ручку двери после отца, пострадала меньше.

Скрипалю стало лучше 6 апреля, его дочь пришла в сознание в конце марта.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что секретная служба МИ-6 обсудила с ЦРУ возможность укрытия на территории США Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Причина переезда - защита их от новых покушений.

Издание отмечает, что Сергею Скрипалю и его дочери Юлии предложат переехать в США под новыми именами. Британцы в качестве укрытия рассматривали и другие страны, в частности, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Однако они признаны менее надежными с точки зрения безопасности. Зато именно Америка оценена как "страна с наименьшими шансами на то, что их там убьют".

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