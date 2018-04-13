Евросоюз отказался вводить новые санкции против России

Совет ЕС не будет поднимать вопрос о дополнительных санкциях против России на заседании 16 апреля. Об этом журналистам на условиях анонимности сообщил высокопоставленный европейский дипломат, сообщает "Интерфакс — Украина".
Совет ЕС обсудит Россию в свете развития ситуации в Сирии и вокруг инцидента в Солсбери, но вопрос о дополнительных санкциях пока не стоит.
"Очевидно, что надо сохранять каналы коммуникации с Россией. Это касается вопросов внешней политики и безопасности", — добавил дипломат.
В марте 2016 года Совет ЕС и так обстоятельно рассмотрел отношения Евросоюза с Россией и определил пять руководящих принципов взаимодействия с Москвой, пояснил собеседник журналистов.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Киеве секретарь СНБО Александр Турчинов призвал европейские страны отказаться от двойных стандартов и усилить давление на Россию. Заявление прозвучало на 11 Киевском форуме по безопасности.
"Несколько примеров, когда наши стратегические партнеры, мощные бизнес-структуры наших партнеров, несмотря на официально принятые санкции, обходными путями продолжают не только сотрудничать с Российской Федерацией. Это пример Франции", — заявил Турчинов.
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