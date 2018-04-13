Германия потребовала от Запада усилить атаку на Россию

В МИДе Германии заявили, что Запад должен повысить давление на Россию в ситуации вокруг предполагаемой химатаки в Сирии.

Как пояснил глава МИД ФРГ Хайко Маас, находящийся с визитом в Брюсселе, "важно, чтобы западное сообщество действовало единым фронтом и повысило давление на Россию".

Маас также пояснил, что произошедшее в Сирии не должно оставаться без последствий.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что западные массмедиа не просто подтверждают тот факт, что Пентагон тренировал террористов, обучая их навыкам обращения с химическим оружием, но и признают существование разработанного Соединенными Штатами плана химической атаки в Сирии, вину за которую возложат на режим Асада.

Об этом пишет преподаватель Оттавского университета, экономист, профессор, редактор портала GlobalResearch Мишель Чоссудовский (Michel Chossudovsky). Перевод статьи профессора предлагаем вашему вниманию.

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