Франция подозревает Россию в организации "жилетных" протестов

В последние годы в Европе утвердился новый тренд — обвинять во всем и вся Россию. Во Франции он, например, так и не сошел на нет.

Министерство иностранных дел Франции в массовых беспорядках на территории страны обнаружило пресловутый и набивший оскомину "след России". Так, речь, что любопытно, идет не о прямых вмешательствах, а о деятельности через сеть Интернет. По словам представителей французского дипломатического ведомства, порядка шести сотен российских аккаунтов в социальных сетях якобы оказывали сильное влияние на французских граждан. Каким образом эти "российские аккаунты" оказывали влияние, в Министерстве иностранных дел Франции, к сожалению, не уточнили.

Напомним, что массовые беспорядки во Франции начались почти месяц тому назад. Граждане страны, недовольные решением действующей власти повысить цены на топливо, стали баррикадировать улицы, переворачивать автомобили и громить витрины магазинов. Все это, разумеется, привело к серьезным стычкам с французской полицией. В результате беспорядков погибли четыре человека.

"Жилетными" массовые беспорядки назвали из-за того, что участники акций протеста облачались в светоотражающие жилеты. Делали они это в знак солидарности с автомобилистами-соотечественниками.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как действующий президент Франции Эммануэль Макрон, испугавшись государственного переворота, пошел на попятную и дал распоряжение отменить непопулярный во французском обществе законопроект о повышении цен на топливо.

Фото: Police Nationale

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