Скрипаль: "Отца и сестру держат в лаборатории или на базе НАТО"

Племянница бывшего шпиона ГРУ Сергея Скрипаля Виктория считает, что фигурантов мартовского отравления в Солсбери держат под арестом в военной лаборатории или же на военной базе Североатлантического альянса.

По словам Виктории Скрипаль, последний раз она связывалась со своими родственниками в июле. После этого, рассказывает Скрипаль, ей выйти на связь с Сергеем и его дочерью Юлией так и не удалось. Виктория, что любопытно, считает, будто британские спецслужбы просто-напросто похитили участников инцидента в Солсбери.

Ее двоюродная сестра Юлия, сетует Виктория, не имеет возможности вернуться домой, на территорию Российской Федерации. Ее, предполагает Виктория Скрипаль, скорее всего содержат в изоляции от внешнего мира на каком-нибудь серьезном секретном британском военном объекте. Не дают общаться со средствами массовой информации и встретиться с представителями российской дипломатической миссии в Великобритании.

Напомним, что в марте этого года Лондон сообщил об отравлении бывшего шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания, отметим, обвинила в случившемся Российскую Федерацию. Москва обвинения отрицает и предлагает Лондону расследовать инцидент совместными усилиями. Британское правительство это не интересует.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Сергея и Юлию Скрипалей правительство Соединенного Королевства якобы собиралось отправить на постоянное место жительства в Австралию, Соединенные Штаты Америки, Новую Зеландию или Канаду.

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