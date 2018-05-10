Молодой беженец из Марокко два часа насиловал 87-летнюю француженку

87-летняя гражданка Франции стала жертвой жестокого изнасилования в Лионе. Преступник, который оказался беженцем из Марокко, впоследствии заявил, что женщина вступила с ним в контакт по обоюдному согласию.

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Насильник вломился в дом жертвы в ночь на 22 апреля, где изнасиловал женщину и похитил ее кольцо. Полиция смогла быстро найти преступника благодаря следам его ДНК, оставленным на месте преступления.

Мигрант из Марокко уже попадал в поле зрения местных правоохранителей, совершив несколько грабительских нападений на местных жителей одного из районов Лиона. Сообщается, что он прибыл в город несколько месяцев назад и не имел никакой регистрации во Франции.

Во время допроса марокканец утверждал, что он совершил половой контакт с женщиной с ее согласия, а затем заявил, что ему всего 16 лет. Беженцы часто прибегают к такой тактике, чтобы избежать серьезного наказания, сообщает prisonplanet.com.

Стоит отметить, что граждане Франции по-прежнему страдают от последствий миграционного кризиса, однако, те, кто критикует мусульман, подвергаются судебному преследованию за разжигание межэтнической ненависти.

К примеру, писатель Эрик Земмур, еврей французского происхождения, был оштрафован на 5 тысяч евро за разжигание ненависти к мусульманам после того, как он назвал миграционный кризис во Франции «мусульманским вторжением». Предупредив французских мусульманам о том, что им придется «выбирать между своей религией и своей страной», Земмур предсказал религиозную гражданскую войну во Франции.

Под огонь такой однобокой критики попадала и Марин Ле Пен, которую также обвиняли в распространении «насильственных сообщений, подстрекающих терроризм», хотя Ле Пен просто публиковала в своем твиттере фотографии, на которых были изображены зверства террористов так называемого «Исламского государства*» для того, чтобы привлечь общественное внимание к проблеме. За это Ле Пен могла сесть в тюрьму на три года. Временные лагеря беженцев и их палаточные городки стали настолько обыденны в таких крупных французских городах, как, например, Париж, что некоторые чиновники требуют, чтобы все зеленые парковые районы города были переданы в распоряжение беженцев.

*террористическая организация, запрещена в России