Лондон требует от ЕС санкций против руководства военной разведки РФ

Великобритания требует от Евросоюза ввести санкции в отношении руководителей внешней разведки Российской Федерации.

Об этом сообщает британское издание "The Times".

Совсем недавно Евросоюз, пишут авторы материала, ввел ряд ограничительных мер, направленных на борьбу с химическим оружием. Именно в рамках этого нововведения ЕС, отмечают британские журналисты, Соединенное Королевство и хочет добиться санкций в отношении России.

Дипломатические источники сообщили британскому изданию, что под новые санкции могут попасть сразу шесть человек. Все они якобы связаны с мартовским отравлением в Солсбери бывшего шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Тогда, напомним, британское правительство заявило, что в отравлении Скрипалей виновна Российская Федерация. Преступление, по словам Лондона, было совершено с помощь. Нервнопаралитического вещества "Новичок". Россия обвинения Соединенного Королевства отвергла, заявив, что "Новичок" производила, но давным-давно уничтожила.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Великобритания планировала спрятать Скрипалей в Австралии. Помимо этой страны, речь шла и о Соединенных Штатах Америки, Канаде и Новой Зеландии. Скрипали якобы от предложения Лондона отказались, заявив, что в Великобритании чувствуют себя в полной безопасности.

Фото: Fotodom. ru/DP

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