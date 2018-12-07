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В ЕС не могут договориться о новых антироссийских санкциях

Мир » Европа » Евросоюз

 

В ЕС не могут договориться о новых антироссийских санкциях. 395643.jpeg

Инцидент двухнедельной давности в Керченском проливе между Украиной и Россией вновь подтолкнул Европу к риторике о необходимости введения новых санкций в отношении РФ.

Напомним, что почти две недели тому назад несколько кораблей Военно-морских сил Украины незаконно пересекли границы Российской Федерации в Азовском море. Россия отреагировала незамедлительно и задержали украинские суда, а также их экипаж. В данный момент, отметим, два десятка украинских моряков до сих пор находятся под российским арестом. Украина и ряд западных государств действия Российской Федерации в Керченском проливе раскритиковали и обвинили ее в излишней агрессии.

Теперь в Евросоюзе бушуют самые настоящие страсти. Страны Европы все никак не могут договориться — вводить в отношении Российской Федерации новый ряд торговых ограничений или все же повременить со столь радикальными мерами. Источники в дипломатических европейских ведомствах рассказывают, что половина стран, входящих в состав Евросоюза, выступает за введение санкций, а вторая — нет.

Примечательно, что достоверно известно мнение Германии по поводу европейских разногласий. Так, Берлин, например, считает, что в новых антироссийских санкциях нет никакой необходимости.

Отметим, что, несмотря на многочисленные разногласия, большинство стран Европы продолжают вести бизнес с Российской Федерацией. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто завидует "Северному потоку-2" и тому, как европейские страны делают миллиарды долларов на взаимовыгодном бизнесе с Россией.

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Темы запад Россия Европа санкции Украина Евросоюз Германия
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