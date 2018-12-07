Экс-глава МИД Польши объяснил, почему Европа "не справляется" с Россией

В Европе не осталось больше стратегов, способных оценить последствия принимаемых ими решений.

Об этом в интервью польским средствам массовой информации заявил бывший глава Министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

На сегодняшний день в Европе, сетует он, остались лишь те, что думают о сиюминутной выгоде. Нет того политического деятеля, уверен Витольд Ващиковский, кто думал бы о последствиях применяемых им решений всерьез. А Российская Федерация, признал экс-глава польского МИДа, умело пользуется это ситуацией, наращивая свою мощь.

Последний политик, что видел ситуацию насквозь, убежден Витольд Ващиковский, это Лех Качиньский, президент Польши с 2005 по 2010 годы. Он, напоминает Ващиковский, углядел в далеком 2008 году то, что заметили далеко не все - как в Европе, так и в Соединенных Штатах Америки. Так, заявляет бывший глава Министерства иностранных дел Польши, Лех Качиньский во время военного столкновения Российской Федерации с Грузией заявил, что следующими противниками России станут Украина, страны Прибалтики — Латвия, Литва, Эстония, а потом Польша.

Витольд Ващиковский указал на то, что пока прогнозы Качиньского сбываются.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкие средства массовой информации считают, будто Европа не имеет абсолютно никакого политического веса на мировой арене. Тамошние государства, сетуют журналисты, лишь грызутся между собой, пока Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Китайская народная республика и Индия набирают вес.

Фото: commons. wikimedia.org

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