Как бунтующий против цен на бензин народ сломал Макрона

Последние несколько недель Францию сотрясали массовые беспорядки. Бунтовщики были недовольны повышением цен на топливо.

Об этом сообщают французские средства массовой информации.

И, в конце концов, неравнодушным французам удалось добиться желаемого. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правительство откажется от идеи поднять цены на топливо. На днях, напомним, французские власти заявили о том, что отложат непопулярный в народе закон на полгода. Но в итоге официальному Парижу пришлось пойти на более кардинальные и действенные меры.

Недовольные действиями власти французы баррикадировали дороги, жгли подвернувшиеся под руку автомобили и били витрины многочисленных магазинов. В знак солидарности с автомобилистами во время погромов они облачались в светоотражающие жилеты. Глава Франции Эммануэль Макрон резко осуждал действия своего народа и уговаривал их отказаться от насилия, но тщетно.

В результате массовых беспорядков погибли четыре человека. Несколько сотен получили ранения разной степени тяжести.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что группа радикальных неонацистов готовила покушение на Эммануэля Макрона, но их вовремя задержала французская полиция. Выйти на след злоумышленников стражам правопорядка Франции удалось через анонимные угрозы, что преступники слали главе государства.

Фото: Police Nationale

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