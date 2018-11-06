СМИ: встреча Путина и Трампа в Париже сорвалась из-за просьбы Макрона

Накануне грядущих во Франции мероприятий, посвященных 100-летию Первой мировой войны, общественность и средства массовой информации гудят о возможной встрече действующего президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Мир придерживается мнения, что им есть что обсудить. Однако, как пишет "Коммерсант", встреча лидеров двух сверхдержав под угрозой. Все из-за президента Франции Эммануэля Макрона, который выступил против их встречи. Как говорят источники из одного европейского издания, французский президент якобы опасается, что встреча Путина и Трампа отвлечет внимание общественности и СМИ от запланированных Елисейским дворцом мероприятий.

Источник заявил, что Эммануэль Макрон якобы уже попросил Москву и Вашингтон отказаться от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

О том, что полномасштабного и полноценного саммита глав двух сверхдержав не будет, говорилось и раньше. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся во Франции мельком, что называется, "на ногах". На большее, заявил он, главы двух государств вряд ли найдут время.

Фото: Википедия

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