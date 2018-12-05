ИноСМИ объяснили причины мирового успеха Путина

Французские СМИ пояснили, в чем кроется один из факторов популярности российского президента — в хорошем образовании и "тонком понимании географии".
Как сообщает газета Figaro, главы США и Франции частенько оказываются в неловкой ситуации, когда путают страны и континенты. Журналисты издания отмечают, что у российского лидера таких проблем нет, поэтому они и выходит победителем из международных геополитических споров.
Figaro напоминает, как во время доклада министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщавшего о подготовке поставок в Индонезию свинины, Владимир Путин заметил, что большинство граждан этой республики Юго-Восточной Азии исповедуют ислам, следовательно, свинину поставлять в это государство не стоит.
Французское издание приводит в качестве антипримера случаи с главами других стран, плохо разбирающихся в тонкостях геополитики.
"Николя Саркози и Джордж Буш не знали разницы между шиитами и суннитами в начале своих президентских сроков, что привело к катастрофе в их политике на Ближнем Востоке, — пишет Figaro. Досталось от французских журналистов и современным лидерам ведущих мировых держав.
"Дональд Трамп путает Австрию и Австралию, а Эммануэль Макрон называет Гвиану, французское владение в Южной Америке, островом", — отмечает издание.
Figaro уверена, что в понимании сегодняшних запросов глобального сообщества к тем качествам, которыми должен обладать настоящий лидер, и скрыт секрет успеха Путина на мировой политической арене.
"Путин осознает связанную с культурой разницу в образовании и складе ума других народов. И именно это позволяет ему вести более тактичную, взвешенную и продуманную политику", — заключает издание.
Ранее Правда. Ру сообщала о том, что австрийское издание выявило высокий рейтинг популярности Путина среди жителей Европы и США.
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