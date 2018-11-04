Германия несет серьезные потери из-за санкций США против РФ

Антироссийские санкции Соединенных Штатов Америки серьезно ударили по экономике и бизнесу Германии.
Об этом пишет немецкое издание "Deutsche Wirtschafts Nachrichten".
По оценкам немецких экспертов в области экономики, каждый месяц Германия теряет чуть меньше миллиарда долларов из-за антироссийских санкций США. При чем, что немаловажно, убытки несут практически все отрасли немецкой экономики — от машиностроения до производства молока.
Немецкие экономисты затрудняются предположить, как скажутся на Германии гипотетические новые санкции Вашингтона в отношении Москвы. Уверены эксперты лишь в одном — ничем хорошим это для бизнеса и экономики страны не закончится.
Напомним, что санкции в отношении Российской Федерации западные страны во главе с США стали массово водить после событий 2014 года. Тогда вхождение Крымского полуострова по результатам референдума на Западе оценили как "оккупацию", а также обвинили Россию в вмешательстве в вооруженный конфликт на территории юго-восточной Украины.
В обозримом будущем Германию ждут, скорее всего, еще более серьезные проблемы. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки буквально завтра вводят ряд серьезных санкций в отношении Ирана — многие страны просто-напросто не смогут вести бизнес с богатой нефтью страной.
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