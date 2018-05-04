В НАТО поразились эффективности "российской пропаганды"

Руководство НАТО заявило, что Россия и ее информационная политика являются одними из наиболее важных вызовов, с которыми сталкивается альянс.

Об этом сообщил глава военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел на международной конференции по стратегическим коммуникациям НАТО в Праге.

По его словам, Москва пытается изменить мировой порядок в соответствии со своей "национальной моделью общества". Павел также подчеркнул, что Россия в отношении НАТО использует "гибридные инструменты, в частности, пропаганду, распространяемую СМИ и социальными сетями".

"Россия пытается поколебать то, как западное общество воспринимает НАТО, ее цели и действия", - сказал Павел.

При этом натовский руководитель отметил, что Москва делает это "очень эффективно", так как имеет преимущество перед западной моделью СМИ.

Напомним, в конце апреля главы МИД стран НАТО на заседании в Брюсселе подтвердили готовность проводить в отношении России прежнюю политику, предусматривающую, в том числе, сиьное сдерживание и содержательный диалог.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что представители НАТО в Риге (Латвия) открыли новый информационный офис альянса, направленный на "борьбу" с якобы российской пропагандой. В рабочий штат организации вошли лучшие специалисты альянса. Подобные информационные офисы НАТО имеются также в Кабуле и Афганистане.

С помощью этих офисов НАТО планирует обыграть Россию в так называемой "гибридной войне" - термин, применяющийся в военной стратегии и объединяющий в ней элементы реальной и виртуальной угрозы. По мнению специалистов альянса, именно такой вид "битвы" Россия использует и на юго-востоке Украины.

Предполагается, что сотрудники новоявленных информационных офисов НАТО будут работать, в том числе, и в образовательных учреждениях Латвии и даже формировать там специальные батальоны по противодействию "атакам" российских СМИ.

"Для того, чтобы развивать навыки информационной грамотности в СМИ и критического мышления в нашей системе образования, чтобы сделать его более трудным для искажения противником, чтобы дезориентировать население, мы будем работать по новым правилам",- так объясняют в Латвии необходимость подобного сотрудничества с НАТО.

Читайте также:

Центр пропаганды НАТО против России и отряд милитаризации соцсетей начинают работать в Риге