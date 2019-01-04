В Болгарии проходит интернет-акция "Поздравь Россию с Новым годом"

В канун Нового года в Болгарии стартовала интернет-акция "Поздравь Россию с Новым годом". Акция проходит в пространстве социальной сети Фейсбук, а причиной стал абсурдный скандал вокруг новогодней елки, подаренной Правительством Москвы болгарской столице.

Елка установлена в самом центре Софии, но некоторым она показалась "гибридным оружием Кремля", из-за чего 20 декабря они вышли на пикет перед елкой. Речь идет об известной группе активистов с проамериканским и проукраинским взглядом на жизнь. Итак, семь-восемь активистов тогда навесили на елку бумажные кораблики, раскрашенные синим и желтым цветом (цвета украинского флага) и призвали мэра Софии убрать новогоднюю елку — подарок Москвы городу София. Позже их разогнала полиция.

После раскрутки скандала в соцсети "Фейсбук" появилась акция "Поздравь Россию с Новым годом". В описании акции организаторы указали: "В последнее время в праздничные дни все еще находится тот, кто пытается бросить тень на отношения между Болгарией и Россией и налить еще немного масла в огонь. На этот раз маленькая группа людей вышла протестовать против…. елки! Случай смешной и трагичный. В то же время однако СМИ сообщили, что эта горстка людей является представителями болгарского общества, а это неправда!

Российская Федерация подарила нам елку на Новый год. Так давайте в ответ поздравим Россию с Новым годом.

У кого есть возможность, сфотографируйтесь перед елкой и напишите ваше новогоднее поздравление к снимку на странице от нашего имени — имени болгарского народа, а не от группы людей, которых активно раскручивают СМИ!"

Стоит отметить, что к акции присоединились люди из разных уголков Болгарии, кто-то писал на самой странице, а кто-то в группах, где была размещена публикация акции.

Чтобы показать эту точку зрения, которая на самом деле является позицией большинства болгар, мы представляем вашему вниманию некоторые комментарии и пожелания России и русскому народу, которыми болгары поделились в социальной сети.

Стоит отметить, что многие писали свои поздравления на русском языке.

Павел Гълъбов написал: "Пусть дружба между нашими народами укрепит нас в новом 2019 году! Подключаюсь к инициативе, которая выражает благодарность болгар за прекрасный подарок Москвы".

Красимир Симеонов пишет: "Сегодня, в начале смутного столетия, в котором зло приобрело приоритет и находится на грани успеха в своей глобальной войне против человечества, я не вижу никакой другой силы, кроме России, которая могла бы объединить наши разорванные ряды и направить их во имя Добра. Желаю удачи в этой последней битве!"

Ели Москова написала: "Русско-болгарское братство — это наше общее культурное и духовное наследие, они неразрывно связаны и будут противостоять всем испытаниям сложных времен. С Новым годом, братья и сестры! Болгария любила, любит и всегда будет любить Россию пока существует мир!"

Мария Маринова-Петрова: "С Новым годом 2019, Великая матушка Русь, родные сестры и братья!"

В том же духе написал Пламен Първанов: "С Новым 2019 годом русский народ, наши братья и кровь. Желаю вам здоровья и счастья. Да будет наша дружба вечной. Никто нe может разрушить нашу любовь между нашими двумя славянскими народами!"

Добрин Иванов написал: "По случаю Нового года передаю привет братскому русскому народу и российскому президенту Владимиру Путину! Надеюсь, что когда-нибудь мы будем вместе в Евразийском экономическом союзе!"

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