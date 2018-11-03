Бывший президент Франции Николя Сакрози считает, что из санкций Россия отдаляется от Европы и сближается с Китаем. По его мнению, необходимо предотвратить такое развитие событий.
Саркози в интервью изданию Point высказал мнение, что санкции против России навязываются Европе распоряжениями президента США Дональда Трампа. По его словам, ограничительные меры сводятся к тому, чтобы Россия сближалась с Китаем. Дабы предотвратить такое развитие событий, считает Саркози, необходимо протянуть Москве руку.
Он также выступил за создание некой наднациональной организации, в которую вошли бы Европа, Россия и Турция.
Очевидно, что в данном случае бывший президент Франции выступает скорее как выразитель собственного мнения. Нет никаких признаков, чтобы нынешние французские власти разделяли его точку зрения на отношения с Россией. И отметим, что говорит он в большей степени об отношениях России и Европы, а не России и Франции.
В западной прессе периодически появляются статьи, авторы которых выражают опасения относительно сближения России и Китая. Например, в начале октября в американском издании Forreign Affairs была опубликована статья, в которой утверждалось, что действия Российской Федерации и КНР направлены на то, чтобы бросить вызов глобальному миропорядку, в котором доминируют Соединенные Штаты.
Подчеркивалось, что американская демократия рассматривается властями обоих государств с точки зрения расширения влияния на другие страны. И, соответственно, они действуют, исходя из этого.
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