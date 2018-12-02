Военные базы Британии ожидают вторжения журналистов из России

Министерство обороны Великобритании в срочном порядке разослало предупреждения о возможном вторжении работников российских средств массовой информации всем своим военным базам.

Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.

Британское оборонное ведомство подняло такую панику из-за российского федерального телеканала "Первый канал". Дело в том, что пару недель назад несколько сотрудников данного средства массовой информации попали в объективы камер одной из британских военных баз. Они, утверждают в Министерстве обороны Великобритании, якобы осуществляли профессиональную съемку закрытого военного объекта из своего автомобиля.

Так, британское оборонное ведомство проинструктировало руководство военных баз на предмет того, что необходимо делать, если они вновь заметят неподалеку российских журналистов. В Министерстве обороны Великобритании рекомендовали британским военным тут же обращаться в полицию — ведь военнослужащим самостоятельно задерживать гражданских лиц категорически запрещено.

Отметим, что фотографии журналистов "Первого канала" и снимки автомобиля, на котором они передвигались, были разосланы всем британским военным базам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Великобритания приняла сторону Украины в споре вокруг инцидента в Керченском проливе. Так, британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что в отношении Российской Федерации необходимо ввести новый ряд санкций.

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