Евросоюз не нашел оснований для санкций России против Украины

Не так давно Российская Федерация ввела в отношении Украины ряд санкций. Эта инициатива России стала ответной реакцией на санкции Украины в ее адрес. Евросоюз, однако, считает, что оснований для введения финансовых мер у Москвы не было.
Российское правительство, напомним, ввело санкции против украинских физических и юридических лиц. Руководство Евросоюза заявило, что у России не было на это достаточных оснований. По мнению ЕС, эта инициатива Москвы может послужить препятствием к выходу Украины из кризиса, а, заявили в Европе, цель мирового сообщества обратная — помочь Незалежной с этим самым затянувшимся кризисом справиться и восстановить свою территориальную целостность.
Отметим, что указ президента Российской Федерации Владимира Путина о введение финансовых мер в отношении Украины был подписан вчера.
Разумеется, то, что Россия ввела в отношении Украины санкции, не нравится и самой Украине, а не только Европе. И Киев, по-видимому, планирует Москве за санкции мстить. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинские власти задержали в порту Мариуполя корабль с тремя тоннами железа, что принадлежит предприятию из самопровозглашенной Луганской народной республики. Всех причастных к грузоперевозкам власти Украины хотят судить за спонсирование терроризма.
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