В ЕС предлагают отказаться от "Северного потока — 2"

Проект резолюции об отношениях с Россией внесли в Европарламент. Одно из положений — остановить строительство "Северного потока — 2".

Автор проекта, который уже внесён на рассмотрение комитета по иностранным делам — депутат от Латвии Сандра Калниете. В документе она настаивает на том, что строительство газопровода усилит зависимость ЕС от поставок газа из России, а значит и угрожает внутреннему рынку союза. Также Калниете добавляет, что проект "Северного потока — 2" не соответствует принятой в ЕС энергетической политике. При этом в документе указывается, что в обозримом будущем Евросоюз и Россия должны оставаться ключевыми экономическими партнёрами.

Взамен "Северного потока — 2" предлагается создать интегрированный Европейский энергетический союз, который в будущем включит в себя и "восточных парнёров".

Напомним, строительство газопровода "Северный поток — 2" планируется закончить к концу 2019 года, одно из направлений должно будет соединить Россию и Германию. Несмотря на обнародованные стремления США и Украины помешать строительству газопровода и потенциальные сложности, которые может создать строительству Керченский инцидент, правительство Германии продолжает настаивать на том, что "Северный поток — 2" — проект экономический, а не политический, и отказываться от него не планирует.

Читайте также:

Путин получил от Порошенко "две плохие новости"

Вопреки США и Порошенко: Путин и Меркель поддержали строительство "Северного потока — 2"

"Нафтогаз" назвал "Северный поток — 2" неизбежным злом