MH17: почему голландцы наехали на Украину

Европейцы пересматривают роль Украины в трагедии с "Боингом" MH17, потому что в ее действиях начинают видеть неуправляемых бандитов, сказал "Правде.Ру" политолог Александр Перенджиев. По мнению эксперта "Правды.Ру", в деле много страшных тайн, которые не время открывать.

В парламенте Нидерландов 30 мая состоялись слушания по выводам нового промежуточного доклада о причинах и виновниках катастрофы "Боинга" MH17 в небе над Донбассом с участием министра иностранных дел Стефа Блока. Две фракции парламента "Форум за демократию" и правая "Партия свободы" (PVV) отказались поддерживать резолюцию о признании России виновной в трагедии, пишет NOS. nl.

Все политические группы нижней палаты парламента также хотели узнать, почему Бельгия и Малайзия, граждане которых тоже стали жертвами катастрофы, не поддержали решение Нидерландов и Австралии. "Форум за демократию", PVV и другие заявили, что необходимо провести расследование о роли Украины.

Украина должна быть привлечена к ответственности, "поскольку не закрыла свое воздушное пространство", сказал депутат "Партии свободы" Раймонд де Рон. Министр иностранных дел Стеф Блок заявил, что на сегодня нет достаточных доказательств ответственности Украины, и призвал дождаться дальнейших выводов совместной следственной группы. Он добавил, что "не исключает ответственности Украины" в будущем.

Как сказал "Правде.Ру" доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, кандидат политических наук, военный политолог Александр Перенджиев, есть один очень важный факт, который сложно игнорировать. Украина является принимающей стороной контрактов на авиаперевозки и вне зависимости от того, что на ее территории происходит, несет ответственность за обеспечение безопасности авиаполетов. "Прямых доказательств против России нет, но есть доказательства того, что Украина не выполнила своих обязательств по международной безопасности авиаперелетов", — сказал эксперт "Правды.Ру".

По мнению Александра Перенджиева, авиакатастрофа "Боинга" MH17 — "это какая-то неудавшаяся спецоперация, которую Запад проводил вместе с Украиной". "И они впоследствии решили, что надо сделать так, чтобы при любом раскладе была виновна Россия. Это расследование не может быть объективным, потому что содержит очень много страшных тайн, которые они не хотят афишировать", — заметил военный политолог в интервью "Правде.Ру".

По словам Александра Перенджиева, специалисты "из института ВВС России" на основании снимков повреждений корпуса авиалайнера сказали лично ему, что больше вероятность нанесения удара по "Боингу" с воздуха. "Они (голландцы) уперлись в эти "Буки", но это отвлекающая версия, — заметил эксперт "Правды.Ру", — потому что версия об атаке с воздуха им невыгодна, тогда точно речь пойдет об ответственности Украины".

"В украинцах европейцы начинают видеть неуправляемых бандитов, особенно после с инсценировки убийства Бабченко. Вспомним также о краже картин из Голландии… Сейчас, как никогда, приходит понимание, что на самом деле представляют собой Украина и ее власть, где даже и не пахнет правовым государством. А после ПМЭФ, который посетили с визитом основные лидеры ЕС — Германии и Франции, голландцы поняли, что им придется с Россией выстраивать отношения… И вот эта мысль заставляет их попристальнее посмотреть на роль Украины в этой трагедии", — резюмировал в интервью "Правде.Ру" Александр Перенджиев.

Читайте по теме:

СМИ: в Европе мечтают разорить Россию за гибель MH-17

В Нидерландах обосновали необходимость России для Запада

MH17: с компенсациями — не к нам, с санкциями — давно не было

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook