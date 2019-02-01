Меркель объявила об удалении страницы в Facebook

Ангела Меркель заявила о удалении своей страницы в Facebook, поскольку больше не видит в ней необходимости.
Такое решение канцлер Германии приняла в связи с недавним уходом с должности председателя Христианско-демократического союза. "Вы знаете, что я больше не являюсь главой ХДС. Поэтому удалю свою страничку в Facebook", - с такими словами выступила Меркель в видеообращении к своим подписчикам. Аудитория политика в социальной сети насчитывает более 2,5 миллионов человек.
Меркель добавила, что все, кто интересуется ее политической жизнью, могут подписаться на аккаунт федерального правительства Германии.
Напомним, ранее "Правда.Ру" писала о том, какие изменения ждут немцев в политике после ухода Ангелы Меркель с поста председателя ХДС. А также о том, почему россиянам не стоит ждать после ее ухода улучшения международных отношений между Германией и Россией.
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