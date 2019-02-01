Польша травит своих детей и Европу разлагающимся мясом

2,7 тонны говядины, полученной в результате забоя умирающих коров, было экспортировано Польшей в страны ЕС, на внутреннем рынке такое мясо отправлялось в школы. Об этом сообщил главный ветеринарный врач страны Павел Немчук.

Немчук сказал, что мясо экспортировалось в Словакию, Францию, Швецию, Финляндию - всего в 10 стран Евросоюза. В Польше такое мясо было продано в школы и рестораны, в общей сложности - 9,5 тонн.

Нарушения обнаружил репортер телеканала TVN24, который на бойне в Мазовецком воеводстве на северо-востоке страны сам участвовал в забое больного крупного рогатого скота "с видимыми поражениями мяса".

Такое мясо охотно покупают владельцы скотобоен, потому что фермеры продают здоровых коров по 2500 злотых, в то время как больное животное стоит около одной пятой от этой суммы. В среднем крупная мясоперерабатывающая компания, зарабатывает 350 000 злотых в год на мясе здоровых коров, а чистая прибыль от продажи мяса больных животных под видом здоровых достигает 2,5 млн злотых.

Министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Ардановский, считает, что репутация Польши испорчена этими разоблачениями. Он предупредил, что если в Польше были и другие подобные случаи, то все, кто занимается торговлей мясом больных животных, должны рассчитывать на «драматические последствия». Они должны касаться не только владельцев и работников скотобоен, но и заводчиков коров, «которые пытаются где-то разместить умирающих животных».

Комиссар по здоровью и безопасности пищевых продуктов ЕС Витенис Андрюкайтис призвал польские власти как можно скорее приступить к расследованию дела. В Польше ежегодно производится около 560 000 тонн говядины, причем от 80 до 85 процентов мяса экспортируется.

Это не первый скандал с польской экспортной пищевой продукцией. В 2012 году польские компании продавали на рынке ЕС техническую соль как пищевую. Год спустя на рынке появились польские полуфабрикаты из конины, содержащие анальгетики фенилбутазона, которые запрещено вводить животным, мясо которых идет для потребления человеком. Ветеринары также неоднократно находили бактерии сальмонеллы в курице, индейке или свинине, импортируемых из Польши.

Как сообщала "Правда.Ру", Россия запретила с 7 апреля 2014 года ввоз готовой мясной продукции из Польши и Литвы по решению Россельхознадзора.

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