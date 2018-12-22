Молдавия обвинила Россию во вмешательстве в выборы

Представитель правительства Молдавии Андриан Канду заявил, что последние действия Российской Федерации в отношении республики можно рассматривать как вмешательство в избирательный процесс страны.
Отметим, что под последними действиями России Андриан Канду имеет в виду отмену таможенных пошлин и миграционной амнистии. Если бы, уверен Канду, эти изменения произошли до или после выборов, то их нельзя было бы рассматривать как вмешательство во внутренние дела Молдавии. Но, отметил представитель молдавского правительства, Российская Федерация отменила таможенные пошлины и миграционную амнистию именно в период избирательной кампании.
По мнению Андриана Канду, правительство Российской Федерации делает все возможно для того, чтобы у власти в Молдавии остался ее действующий президент Игорь Додон и социалистическая партия, частью которой он является. Андриан Канду указывает на то, что отныне миграционную амнистию гражданам Молдавии можно получить лишь вернувшись домой, а потом отправившись обратно. Таким изощренным способом, уверен депутат, Россия подбивает жителей страны участвовать в выборах.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Украина, Грузия и Молдавия объявили об объединении усилий в борьбе с "российской агрессией". Так, отмечается, что общими усилиями они собираются поддерживать население территорий, якобы оккупированных Российской Федерацией — Крыма, Донбасса, Приднестровья, Осетии и Абхазии.
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